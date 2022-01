Rathenower Weinbergbrücke wird nach Baum-Unfall auf Schäden untersucht

Rathenow

Für die beschädigte Rathenower Weinbergbrücke wird es bereits in der kommenden Woche eine Sonderprüfung geben. Das hat Rathenows stellvertretender Bürgermeister Jörg Zietemann auf MAZ-Anfrage mitgeteilt. Der Ingenieur Roger Rüdiger, der seit vielen Jahren die Brücken der Stadt Rathenow prüft, habe am Freitag einen entsprechenden Auftrag erhalten.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Donnerstagnachmittag hatte eine Sturmbö einen rund 20 Meter hohen Baum im Havelweg entwurzelt. Der Baum war in Höhe des großen Bogens auf die Brücke gefallen und hatte das stählerne Geländer erheblich beschädigt. Einsatzkräfte der Rathenower Feuerwehr räumten den Übergang frei und sperrten beide Brückenaufgänge ab.

Brücke bleibt vorerst gesperrt

„Unabhängig von der Sonderprüfung wird die Brücke vorerst gesperrt bleiben“, so Zietemann. Denn wegen des beschädigten Geländers sei die Verkehrssicherheit des Bauwerks nicht mehr gewährleistet.

Ob durch den Baum weitere Schäden an der Weinbergbrücke entstanden sind, soll der Brückenprüfer nun in der kommenden Woche herausfinden. „Von dem Ergebnis der Prüfung wird abhängen, ob weitergehende Reparaturarbeiten notwendig sind“, so Zietemann. Aber das könne eben nur ein Experte beurteilen.

Roger Rüdiger hat die Rathenower Weinbergbrücke bereits zwei Mal untersucht. Quelle: Markus Kniebeler

Roger Rüdiger ist für diese Aufgabe der richtige Mann. Er war es, der die Weinbergbrücke nach der Fertigstellung im Sommer 2014 auf Herz und Nieren prüfte. Und Rüdiger führte im Sommer 2018 auch die erste Hauptprüfung des rund 330 Meter langen Bauwerks durch. Wochenlang war der Ingenieur damit beschäftigt, jeden Quadratzentimeter des Übergangs unter die Lupe zu nehmen.

So lange wird die Sonderprüfung nicht dauern, weil ja nur ein Abschnitt der Brücke untersucht werden muss. Das Ergebnis dürfte also relativ schnell vorliegen.

Von Markus Kniebeler