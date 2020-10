Rathenow

Die schlechte Nachricht vorweg: Weingott Bacchus wird beim kommenden Rathenower Weinfest verhindert sein. Doch die gute Nachricht wiegt viel schwerer: Es wird ein Weinfest stattfinden. Und das ist in diesen unruhigen Zeiten alles andere als selbstverständlich.

Dass am 24. und 25. Oktober (jeweils von 10 bis 18 Uhr) gefeiert werden kann, ist vor allem Manfred Rücker zu verdanken. Der Veranstalter hat ein Sicherheits- und Hygienekonzept für das traditionelle Herbstfest entworfen, das den coronabedingten Umständen Rechnung trägt.

Weingott Bacchus macht Pause

Was ist neu? Oder besser: Was ist anders, als in den Vorjahren? Nun, der verhinderte Weingott wurde schon erwähnt. „Wir wollen vermeiden, dass sich die Menschen eng an eng drängeln, um ein gratis Gläschen Wein zu erhaschen“, sagt Rücker. Deshalb habe man Bacchus in diesem Jahr ausgeladen.

Auch in den Innenstadt-Geschäften wird in diesem Jahr kein Wein ausgeschenkt. Zwar sei es immer schön gewesen, wenn die Kunden bei einem Glas Wein zusammenstehen und plaudern, sagt Petra Sandbrink, Inhaberin eines Modeladens in der Berliner Straße. Aber mit Maskenpflicht und Sicherheitsabstand sei das nun mal nicht zu bewerkstelligen.

Rebensaft und passende Speisen

Um die Versorgung mit Wein und allen möglichen anderen Getränken muss sich aber trotz dieser Einschränkungen niemand Gedanken machen. Auf dem Märkischen Platz werden diverse Stände aufgebaut sein, wo man nicht nur Wein, sondern auch die dazu passenden Speisen erwerben kann.

Mittelalterliches Weindorf

Auch dem Bebelplatz wird niemand verdursten oder den Hungertod sterben müssen. Aufgebaut ist ein mittelalterliches Weindorf mit entsprechend deftigem Angebot. Kinder können sich die Zeit an einem Bastelstand vertreiben.

Und wenn die kleinen Besucher genug gebastelt haben, wechseln sie hinüber auf den Märkischen Platz, wo diverse Karussells und andere Geräte aufgebaut sind.

Veranstalter Manfred Rücker hat das Konzept für das Weinfest entwickelt. Quelle: Uwe Hoffmann

„Wir wollen, dass die Menschen in Bewegung bleiben“, sagt Manfred Rücker. Deshalb habe man in diesem Jahr nicht alle Attraktionen auf dem Märkischen Platz konzentriert, sondern mit dem Bebelplatz einen zweiten, gleichwertigen Veranstaltungsort eingerichtet.

Dezentrales Konzept

Also kann nach Herzenslust zwischen den beiden Plätzen hin und herflaniert werden. Abstecher in die an beiden Weinfest-Tagen geöffneten Innenstadtläden sind ausdrücklich erwünscht.

„Wir haben die Erfahrung gemacht, dass gerade der verkaufsoffene Sonntag von vielen Besuchern geschätzt wird“, sagt Petra Sandbrink. Und trotz Maskenpflicht werde man auch in diesem Jahr ganz entspannt shoppen können. „Wir sind nicht Berlin, in unseren Läden gibt es kein Schlangestehen und kein Gedrängel“, sagt sie.

Drei Hygienestationen werden in der Innenstadt aufgebaut. Quelle: Uwe Hoffmann

Zum Sicherheitskonzept, das Manfred Rücker erarbeitet hat, gehört auch, dass die Kunden an den Wein- und Imbissständen sich nicht auf die Pelle rücken. Außerdem hat er Mitarbeiter abgestellt, die darauf achten, dass Sicherheitsabstände eingehalten werden. Und drei Hygienestationen mit Desinfektionsspray gibt es auch.

Aber das ist mittlerweile ja schon fast normal. „Die Kleinkunsttage Anfang September haben gezeigt, dass auch in Coronazeiten trotz Abstand mit Vergnügen gefeiert werden kann“, sagt Rücker. Das werde beim Weinfest nicht anders sein.“

Von Markus Kniebeler