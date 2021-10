Rathenower Weinfest unter Corona-Bedingungen

Rathenow

Auf Bacchus werden die Rathenower auch beim diesjährigen Weinfest verzichten müssen. Wie im vergangenen Jahr darf der umtriebige Weingott sich wegen der Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie nicht unters gemeine Volk mischen, um seinen anregenden Rebensaft zu verteilen.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass das Weinfest überhaupt stattfindet. Und zwar am 23./24. Oktober, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Dann wird die Innenstadt zu einem Ort, an dem nicht nur Weinfreunde auf ihre Kosten kommen. Sondern alle, die ein paar entspannte Stunden verbringen wollen.

Auch in diesem Jahr werden, siehe Bacchus, die Corona-Regeln das Festgeschehen bestimmen. Nach Auskunft von Veranstalter Manfred Rücker wird das Festgelände auf dem Märkischen Platz eingezäunt. Zutritt bekommt nur, wer entweder geimpft, genesen oder getestet ist (3-G-Regel). Außerdem müssen Besucher ihre Kontaktdaten hinterlassen - entweder per Luca-App oder schriftlich.

Weine, Bowle und Cocktails

Auf dem Märkischen Platz werden an verschiedenen Ständen die Weine bestimmter Anbaugebiete kredenzt. Rheinhessen etwa wird vertreten sein, Saale-Unstrut und die Lokalmatadoren vom Werderaner Wachtelberg. Außerdem gibt es einen Bowle- und Cocktailstand - sowie etliche Buden, an denen gespeist werden kann.

Vor dem Kulturzentrum wird ein Kinderkarussell aufgebaut. Noch mehr Möglichkeiten für die Kleinen, sich auszutoben, wird es auf dem August-Bebel-Platz geben, wo Hüpfburgen auf Besucherinnen und Besucher warten.

Verkaufsoffener Sonntag

Am Sonntagnachmittag werden – wie beim Weinfest üblich – die Geschäfte in der Innenstadt ihre Türen öffnen. Von 13 bis 18 Uhr können Besucher ganz entspannt einkaufen. Weine werden in den Läden zwar nicht ausgeschenkt. Aber die gibt es ja auf dem Märkischen Platz. Und beim Anprobieren ist so ein Glas Wein ja ohnehin eher hinderlich.

Von Markus Kniebeler