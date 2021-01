Rund 1,8 Millionen Euro wird die Rathenower Wohnungsbaugenossenschaft in diesem Jahr in die Modernisierung ihres Bestandes investieren. Unter anderem sollen 72 Balkone erneuert werden.

Im vergangenen Jahr ließ die RWG Balkone in der Steinstraße erneuern. In diesem Jahr werden weitere 72 Balkone in der Mühlenstraße und der Kleinen Hagenstraße erneuert. Quelle: Markus Kniebeler