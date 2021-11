Rathenower baut angetrunken und ohne Führerschein einen Unfall

Rathenow

Durch einen lauten Knall wurde eine Rathenowerin am Donnerstagabend in der Waldemarstraße aufgeschreckt. Sie stellte fest, dass ein Auto offenbar gegen ein geparktes Fahrzeug gefahren war. Der Fahrer des Autos war unmittelbar danach ausgestiegen und weggegangen. Nach wenigen Minuten sei er wieder zurückgekommen und habe versucht, mit seinem demolierten Auto wegzufahren, was jedoch nicht gelang. In diesem Moment kamen die Polizeibeamten hinzu.

Ohne Fahrerlaubnis und mit falschen Kennzeichen unterwegs

Der 36-jährige Mann konnte keine Fahrerlaubnis vorweisen und stand offenbar unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,47 Promille. Aber damit nicht genug: der Pkw, den der Mann genutzt hatte, war nicht für den Straßenverkehr zugelassen und die angebrachten Kennzeichen gar nicht vergeben.

Das Auto wurde sichergestellt. Der Fahrer musste die Beamten für eine Blutprobe ins Krankenhaus begleiten. Es wurde eine Strafanzeige wegen verschiedenster Verkehrsdelikte aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 4500 Euro geschätzt.

