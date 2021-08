Rathenower blitzt beim Ticketverkauf ab: Ribbeck-Geschäftsführer erklärt, weshalb

Rathenow/Ribbeck

Steffen Klebig gibt zu: „Ich bin enttäuscht.“ Der Rathenower wollte sich – wie viele andere in der Region – ein wenig Kunstgenuss gönnen. Im Schloss Ribbeck sollte das sein. Ein Jazz-Konzert stand auf dem Programm.

Aus dem Genuss wurde nichts, weil es ihm nicht gelang, Karten zu bekommen. „Ich hatte an einem Montag und an einem Dienstag im Schloss Ribbeck angerufen“, so Klebig. Allerdings hatte er niemanden erreicht. „Am Mittwoch klappte es dann.“

Nicht möglich

Allerdings wurde ihm erklärt, Vorbestellungen seien für das Konzert nicht möglich. Klebig solle sich an den Veranstalter wenden. „Das habe ich auch gemacht“, sagte der Rathenower. Allerdings sei auch dort niemand telefonisch erreichbar gewesen. Auf der Internetseite des Veranstalters hätte Klebig dann tatsächlich Karten bestellen können. Dazu hätte er aber eine Kreditkarte hinterlegen müssen. „die habe ich nicht und das will ich auch nicht“, sagte der Rathenower.

Schloß Ribbeck. Quelle: Jürgen Ohlwein

Wenig hilfreich schien ihm auch der Tipp, der ihm noch auf Schloss Ribbeck gegeben wurde. „Da wurde gesagt, wir sollen es direkt vor der Veranstaltung an der Tageskasse versuchen. Aber was, wenn das Konzert ausverkauft gewesen wäre? Dann hätten wir unverrichteter Dinge wieder abziehen müssen.“ 40 Kilometer hin und 40 Kilometer zurück, das sei nicht zumutbar.

Auch in Rathenow?

Klebig fragt sich, ob es nicht möglich ist, Karten für Veranstaltungen auf Schloss Ribbeck auch über die Theaterkasse des Kulturzentrums in Rathenow zu verkaufen. „Schloss Ribbeck lebt von Steuergeldern.“ Den Landrat – Schloss Ribbeck ist eine Gesellschaft im Besitz des Landkreises – dürfen die Älteren nicht ausgrenzen, indem der Kartenverkauf so kompliziert sei.

Grundsätzlich ist der Kartenvorverkauf für Schloss Ribbeck gar nicht kompliziert, entgegnet Frank Wasser, Geschäftsführer der Schloss Ribbeck GmbH. „Wir verkaufen unsere Tickets selbstverständlich auf telefonische Bestellung.“ Wenn der Kartenpreis dann per Überweisung bezahlt ist, werden die Tickets zugeschickt.

Andere Regeln

Für das Jazzkonzert am vergangenen Sonntag war das allerdings von Anfang an nicht möglich, so Wasser. „Der Veranstalter hat sich bei uns eingemietet und mitgeteilt, dass er den Kartenvorverkauf eigenständig abwickeln will.“ Dann gebe es keine Tickets an der Kasse in Ribbeck.

Er bedauere, dass Steffen Klebig bei dem Veranstalter nicht an Karten gekommen sei, sagte Frank Wasser. Andererseits werde der Vorverkauf im Internet mittlerweile sehr intensiv genutzt.

Der Pianist Frank Wasser ist Geschäftsführer der Schloss Ribbeck GmbH. Quelle: Rüdiger Braun

Das gelte für Fremdveranstalter, aber auch Schloss Ribbeck. „Trotzdem wollen wir denen, die nicht digital bestellen, eine Vorverkaufsmöglichkeit bieten. Man kann die Karten dann direkt an der Kasse im Schloss kaufen oder eben telefonisch vorbestellen, wenn Schloss Ribbeck tatsächlich selbst Veranstalter ist.

Das ist aus dem Programm zu erkennen“ Im kommenden Jahr, das weiß Frank Wasser bereits jetzt, werde es wieder Jazzkonzerte dieses Veranstalters auf Schloss Ribbeck geben. „Wir wollen diese Tickets dann auch an unserer Kasse verkaufen und dann kann man telefonisch bestellen.“

Früher gab es das

Die Theaterkasse im Kulturzentrum Rathenow sei schon einmal Vorverkaufskasse für Schloss Ribbeck gewesen, sagt Wasser. „Aber das haben nur ganz wenig Leute tatsächlich genutzt.“

Bei 30 Veranstaltungen seien an der Theaterkasse im Kulturzentrum gerade mal vier Karten abgesetzt worden. Alle anderen Karten wurden entweder telefonisch oder im Internet bestellt. „Darum haben wir zurzeit keinen Vorverkauf im Kulturzentrum.“ Für bestimmte Veranstaltungen im kommenden Jahr, die besonders zugkräftig sind, könne er sich das aber vorstellen.

Von Joachim Wilisch