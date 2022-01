Rathenower gedenken der Opfer des Nationalsozialismus

Rathenow

Auch in Rathenow ist am Donnerstag der Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft gedacht worden. Am Denkmal für die Opfer des Faschismus auf dem Platz der Freiheit legten der havelländische Landrat Roger Lewandowski, Rathenows stellvertretender Bürgermeister Jörg Zietemann, der SVV-Vorsitzende Corrado Gursch sowie Mitglieder der in der Rathenower Stadtverordnetenversammlung vertretenen Fraktionen Kränze nieder.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar ist in Deutschland seit 1996 ein bundesweiter, gesetzlich verankerter Gedenktag. Am 27. Januar 1945 hatten Soldaten der Roten Armee das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau und die beiden anderen Konzentrationslager in Auschwitz befreit.

„Mit der Schaffung des Gedenktages unternahm der damalige Bundespräsident Roman Herzog einen wichtigen Schritt für die Aufarbeitung unserer Geschichte“, sagte Jörg Zietemann in einer kurzen Rede vor der Kranzlegung. „Auch in Rathenow wollen wir dazu beitragen, dass die Erinnerung bis in die Zukunft wirkt.“

Die niedergelegten Kränze am Denkmal für die Opfer des Faschismus. Quelle: Markus Kniebeler

Heute, ausgerechnet in einer Zeit, in der immer weniger Zeitzeugen am Leben seien, würden die Rufe derjenigen lauter, die das Holocaust-Gedenken hinter sich lassen wollen, sagte Zietemann, der den erkrankten Bürgermeister Ronald Seeger vertrat. In Parlamenten und im Alltäglichen versuchten politische Kräfte, das Sagbare nach rechts zu verschieben.

„Wir werden aber niemals einen sogenannten Schlussstrich ziehen“, so Zietemann. Umdeutungen oder gar Leugnungen der Geschichte dürfe man keine Chance gebe. „Damit das Erinnern in die Zukunft wirkt, wehren wir uns gegen Volksverhetzung und Desinformation mit den Mitteln des Strafrechts“, sagte er. „Damit das Erinnern in die Zukunft wirkt, setzen wir dort an, wo es zu verblassen droht: in der Bildungsarbeit mit jungen Menschen.“

Von Markus Kniebeler