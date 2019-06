Rathenow

Mit blonder Perücke, Blümchenkleid, Herzchenbrille und jeder Menge Adrenalin im Blut betrat der Rathenower Martin Tschirnich als die süße Helga am Freitagabend die Bühne des Quatsch Comedy Clubs in Berlin.

Dreimal hintereinander hatte er sich in der Frauenrolle mit frechem Mundwerk den Sieg in den Vorentscheiden der Talentschmiede des Quatsch Comedy Clubs geholt und damit den Einzug in das Jahresfinale 2019 verdient. Nun standen mit ihm neun weitere Kandidaten auf der Bühne. Es waren die Besten der Besten aus den letzten zwölf Monaten, die antraten, um Publikum und Jury zu überzeugen.

Sechs Minuten hatte jeder Teilnehmer Zeit. Das Publikum durfte anschließend mittels Applaus die drei besten Kandidaten des Abends bestimmen. Die Süße Helga war dabei. Mit Berliner Schnauze und jeder Menge Charme – genau wie ihr großes Vorbild Helga Hahnemann – quatschte sie sich vor rund 280 Menschen wieder selbstsicher nach vorn.

Tobi Freudenthal holt sich den Sieg

„Als Martin bin ich ja immer so aufgeregt und mache die ganze Welt verrückt, vor einem so wichtigen Auftritt. Aber sobald ich als süße Helga auf der Bühne stehe, habe ich wieder diese Lockerheit. Das hat auch im Finale sehr gut geklappt“, verrät der Rathenower.

Mit seiner Leistung ist er insgesamt sehr zufrieden. Auch das Publikum zeigte sich wieder begeistert und belohnte die süße Helga mit sehr langem Applaus.

Für den Sieg reichte es am Ende dennoch nicht ganz. Die Jury, in der auch der Gründer des Quatsch Comedy Clubs Thomas Hermanns sowie Comedian Ole Lehmann und die Künstlerische Leiterin des Clubs Renate Berger saßen, entschieden sich für Tobi Freudenthal. Die süße Helga darf sich aber über den zweiten Platz freuen.

Seine Fans waren beim Auftritt dabei

Natürlich hätte Martin Tschirnich gern als Sieger den Abend beendet, schließlich hat er lange darauf hin gearbeitet. „Dennoch sehe ich den zweiten Platz nicht als Niederschlag. Wenngleich ich ein bisschen enttäuscht bin, bin ich auch stolz, dass ich es bis ins Finale geschafft habe. Es ist ja keine Selbstverständlichkeit so weit zu kommen“, weiß der 27-Jährige.“

Das sehen auch seine Fans so. Auf seiner Facebook-Seite sammeln sich die Glückwünsche. Eine kleine Fangruppe war sogar beim Auftritt in Berlin dabei. Am Ende überwog auch bei Martin Tschirnich eindeutig die Euphorie.

„Ich bin überglücklich, fast wollte ich mein Kostüm gar nicht mehr ausziehen und den ganzen Abend als Helga feiern. Der Druck der letzten zwölf Monate ist nun weg und ich kann sagen, ich war dabei und habe eine tolle Platzierung erreicht. Es ist noch Luft nach oben und jetzt geht es auf jeden Fall weiter.“

Tschirnich als Schlagersänger

Bereits am 29. Juni tritt Martin Tschirnich in der Show „Schlager auf der Spree“ vom Deutschen Musik Fernsehen auf. Am 2. August ist er im rbb-Fernsehen als Kommentator in der Show „Die 30 Besten“ zu sehen. Und vom 29. August bis 1. September darf der Rathenower in vier Liveshows im Quatsch Comedy Club auftreten –eine Belohnung für die tolle Platzierung im Finale.

Natürlich unterhält er auch die Menschen in seiner Heimat weiterhin auf Festen und Feierlichkeiten. Zum Beispiel am 30. August im Rahmen des zehnten Geburtstags der Sankt Annen Galerie in Brandenburg/Havel.

„Man wird noch viel von mir hören“, verspricht Tschirnich – nicht nur als süße Helga, denn das ist nur eine Rolle, in die der Rathenower schlüpft. Inzwischen tritt er auch als Schlagersänger Martin März mit eigenen Liedern auf.

Von Christin Schmidt