Rathenower mit 1,68 Promille unterwegs

Rathenow

Polizeibeamte kontrollierten Donnerstagabend in Rathenow den Fahrer eines Pkw und stellten fest, dass die angebrachten Kennzeichen nicht mehr gültig waren und zudem an ein anderes Fahrzeug gehörten. Weiterhin entstand der Verdacht, dass der 52-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 1,68. Die Beamten begaben sich mit dem Mann in eine Polizeidienststelle, wo ein hinzugerufener Arzt die Blutprobe durchgeführt hat. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrzeugführer untersagt. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Kennzeichenmissbrauchs ermittelt.

Von MAZonline