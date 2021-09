Rathenower wartet seit vier Jahren auf Geburtsurkunde: Jetzt prüft das Ministerium

Rathenow

Abdulhamid Maslani kam vor sechs Jahren aus Syrien nach Deutschland. Mit seiner Frau und den fünf Kindern lebt er in Rathenow. Die beiden jüngsten Kinder sind in Deutschland geboren, Ahmad im Oktober 2017 in Rathenow, Adam im April 2021 in Brandenburg/Havel.

Für Adam hat die Familie bereits eine Geburtsurkunde, für Ahmad dagegen - auch fast vier Jahre nach seiner Geburt - noch nicht. Der Familienvater kann nicht verstehen, warum die Stadt Brandenburg/Havel ihm nach Vorlage aller verlangten Papiere innerhalb eines Monats eine Geburtsurkunde erstellt, während er im Landkreis Havelland auch nach Jahren ein solches Dokument nicht bekomme.

Zuständig für die Ausstellung von Geburtsurkunden sind die örtlichen Standesämter. Der Landkreis gibt, nach Prüfung des ausländischen und deutschen Rechts, ein Votum an das jeweils zuständige Standesamt ab, welches dann die Beurkundung bei Vorliegen aller Voraussetzungen vornimmt.

Abdulhamid Maslani hatte die Unterlagen für seinen Sohn Ahmad 2017 im Standesamt in Rathenow eingereicht, dennoch bekam er bislang lediglich ein Geburtenregister und selbst auf das musste die Familie drei Jahre warten. Seine beglaubigte Geburtsurkunde und die seiner Frau sowie eine Heiratsurkunde und das Buch der Familie - alles übersetzt und beglaubigt – liegen der Behörde seit vier Jahren vor.

Standesamt fordert weitere Papiere

Die Papiere musste Maslani in seiner Heimat beantragen. Dazu forderte das Standesamt ihn auf, obwohl er als anerkannter Flüchtling gar keinen Kontakt mit Syrien aufnehmen darf. Wie viele andere Flüchtlinge mit ähnlichen Anliegen, habe die Behörde ihn auch noch dazu angehalten eine Straftat im Sinne des Aufenthaltsrechts zu begehen.

Der 36-jährige Familienvater ist verzweifelt und enttäuscht. „Ich weiß nicht, was ich machen soll. Immer wieder verlangt man ein neues Papier“, so Maslani. Jetzt hat das Standesamt in Rathenow auch noch eine Legalisation verlangt. Dafür soll er erneut Papiere aus dem Libanon einreichen.

„Warum kommt man damit erst jetzt? Warum hat man das nicht vor vier Jahren verlangt? Und warum musste ich in Brandenburg/Havel so etwas nicht vorlegen?“, fragt der Mann.

Innenministerium bezieht Stellung

Er hat Freunde und Bekannte, die in Berlin, Potsdam und Hessen leben - keiner von ihnen musste so lange auf eine Geburtsurkunde warten. „Arbeiten die anderen alle illegal?“, möchte Maslani wissen.

Die MAZ hat beim Landkreis und beim zuständigen Ministerium des Innern und für Kommunales in Potsdam nachgehakt und wollte unter anderem wissen, warum der Landkreis Havelland und das zuständige Standesamt in Rathenow offenbar anders handeln als die Stadt Brandenburg an der Havel? Gibt es Kann-Bestimmungen, die jede Behörde anders auslegt?

Laut Martin Burmeister, Pressesprecher des Innenministeriums, könne man davon ausgehen, dass alle Standesämter im Land Brandenburg korrekt nach Gesetz und Recht handeln.

Ministerium prüft die Angelegenheit

„Dem Ministerium liegen keine Anhaltspunkte vor, die für einen anderen Befund sprechen könnten“, so Burmeister. Dies gelte selbstverständlich auch für die im konkreten Fall genannten Standesämter.

Auf die Frage, ob es einen Ermessensspielraum bei der Bearbeitung solcher Fälle gibt, ging der Pressesprecher nicht ein. Er ließ aber wissen, dass das Ministerium, als oberste Fachaufsichtsbehörde des Landes, die Anfrage zum Anlass genommen hat, eine Prüfung der Angelegenheit einzuleiten.

Norman Giese von der Pressestelle des Landkreises erklärt derweil, dass in einem Großteil der Fälle mit langer Wartezeit die Geburtsurkunde wegen fehlender Unterlagen nicht ausgestellt werden kann. „Prinzipiell kann ein Fall erst abschließend bearbeitet werden, wenn sämtliche Unterlagen vorgelegt wurden“, so Giese. Warum die Stadt Brandenburg/Havel Fälle anders beurteilt und sehr viel schneller bearbeitet, darauf hat der Landkreis keine Antwort. Stattdessen verweist man an das Innenministerium, an dessen Weisung alle Standesämter und Fachaufsichten gebunden seien.

Kein Einzelfall

Björn Steinberg, der sich als Mitarbeiter der Migrationsberatungsstelle für erwachsene Zuwanderer im Havelland, unter anderem auch um Abdulhamid Maslani kümmert, kennt die Sorgen des Mannes. Steinberg weiß auch, Maslani ist nicht der einzige, der auf eine Geburtsurkunde oder ein ähnliches Dokument wartet.

„Beim Urkundenrecht sollte man doch alles einheitlich regeln. Leider gibt es immer wieder Fälle, in denen ein Rechtsanwalt dazu geholt wird. Ich kann einfach nicht verstehen, warum andere Behörden offenbar andere Wahrheiten haben“, so Steinberg.

Steinberg weiß auch, seit die Geburtenabteilung in Rathenow geschlossen ist, fahren seine Klienten für die Entbindung nach Brandenburg und alle würden innerhalb von vier Wochen eine Geburtsurkunde bekommen. Wer nicht alle Unterlagen vorlegen kann, bekomme ebenso schnell ein Geburtenregister. Abdulhamid Maslani aber muss weiter warten und fragt sich, warum Behörden in Deutschland so unterschiedlich arbeiten.

Von Christin Schmidt