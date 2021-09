Rathenow

Gerade bei jungen Leuten sind Makramee-Schmuck oder -Textilien wieder im Trend. Eigentlich ist Makramee aus Übersee zu uns gelangt. Im 13. Jahrhundert kam die Handarbeitstechnik aus Indien, China, Japan über Spanien nach Europa. Die Technik war in den siebziger Jahren modern und hatte dort ihren Höhepunkt. Mittlerweile ist sie wieder auf dem Vormarsch.

Makramee im Trend

Makramee ist heute in den sozialen Netzwerken Trend. Auch Jacqueline Büttner aus Rathenow hat diese kreative Knüpftechnik für sich entdeckt. Allerdings befasst sich die 25-Jährige ausschließlich mit der Herstellung von Makramee-Schmuck.

Jacqueline Büttner mit ihrem Makramee Klemmbrett. Quelle: Jürgen Ohlwein

„Ich war schon als Kind sehr kreativ und habe viel gebastelt. Zu dieser Zeit war ich auch viel bei meinen Großeltern. Bei meiner Oma habe ich nähen, stricken und häkeln gelernt. Das hat mir als Kind viel Spaß gemacht. Später habe ich die Handarbeit aus den Augen verloren. Als junges Mädchen hat man dann halt andere Sachen im Kopf“, so Jacqueline Büttner.

Ausbildung zur Erzieherin

Jacqueline Büttner macht gerade eine Ausbildung im zweiten Lehrjahr zur Erzieherin an der Schule der Arbeiterwohlfahrt in Premnitz. „Erzieherin war immer mein Traumberuf. Allerdings muss man mit der Ausbildung zum Sozialassistenten ganze fünf Jahre die Schulbank drücken und verdient kaum Geld. Deshalb habe ich erst einmal den Beruf, als Automobilkauffrau erlernt. Als ich feststellte, das ist nichts für mich, habe ich dann die Ausbildung zur Erzieherin begonnen“, so Jacqueline Büttner.

Vor einem Jahr entdeckte Jacqueline Büttner dann ihre Liebe zu Makramee und stellt nun Schmuck wie Ketten, Ohrringe und Halsbänder her. „Die Handarbeit bei meiner Oma hat mir sicherlich dabei geholfen, dass mir die Knotentechnik so einfach von der Hand geht.

Polyestergarn für Makramee. Quelle: Jürgen Ohlwein

Ich bin im Internet auf Makramee aufmerksam geworden. Das hat mich sofort angesprochen. Also habe ich mir ein Makramee-Klemmbrett, Steine und Perlen sowie Polyestergarn im Internet bestellt und losgelegt“, erzählt Jacqueline Büttner.

Mit offenen Augen durch die Welt

Ihre Inspirationen für ihre Garn-Kunstwerke holt sich Jacqueline Büttner überall. „Ich gehe mit offenen Augen durch die Welt. Wenn ich etwas sehe, was mich anspricht, versuche ich es umzusetzen. Manchmal ist es auch ein Traum, der mir neue Ideen bringt. Oft sehe ich auch Leute auf der Straße und denke, das würde gut zu ihnen passen, und dann setze ich das kreativ um.“

Viele ihrer Steine kommen aus Indien. Quelle: Jürgen Ohlwein

Ihre Schmuckstücke fertigt die Makramee-Künstlerin zu Hause in der Wohnung. Aber nur im Winter oder bei schlechtem Wetter. „Wenn das Wetter schön ist, arbeite ich viel in der freien Natur. Dann schnapp ich mir einen Klapptisch und meine Materialien, packe sie ins Auto und dann ab in die Natur. Letztens habe ich am Gollenberg in Rhinow gesessen und mich kreativ ausgetobt. Das war richtig schön da“, erzählt Jacqueline Büttner.

Makramee-Schmuck von Jacqueline Büttner . Quelle: Jürgen Ohlwein

Die Materialien bestellt die junge Frau im Internet. „Besonders schöne Steine bekomme ich aus Indien. Das dauert dann einige Wochen. Da bin ich immer ganz aufgeregt. Man hat schließlich schon die Idee im Kopf und will loslegen. Leider gibt es beim Versand aus Übersee keine Sendeverfolgung. So heißt es jeden Tag aufgeregt zum Briefkasten zu gehen“, so Jacqueline Büttner.

Makramee auf Instagram

„Als ich anfing mit Makramee sind viele Freunde von mir auf mein Hobby aufmerksam geworden. Sie meinten, ich solle meine Schmuckstücke im Internet präsentieren. Das mache ich jetzt.

Unter Fuchsknoten kann man die Sachen auf Instagram anschauen. „Meine Freundinnen lieben meinen Makramee-Schmuck. In der Berufsschule tragen viele den Schmuck von mir. Auch meine Mutter trägt ihn. Wer weiß, vielleicht wird daraus ja mein eigener Makramee-Shop“, so Jacqueline Büttner.

Von Jürgen Ohlwein