„Ehrenamt darf nicht ausgenutzt werden“

Rathenow

Seit vielen Jahren ist die Göttlinerin Elke Dartsch ehrenamtlich im Einsatz. Sie organisiert Feste, hat das Projekt „Halbe Sonnen“ ins Leben gerufen und den Verein Sonnenkind mit gegründet. Bekannt ist sie vor allem für ihre unermüdliche Hilfe in Gambia bekannt. Im MAZ-Interview verrät sie, was sie sich von der Politik fürs Ehrenamt wünscht.

Seit wann sind Sie Ehrenamtlerin?

Elke Dartsch: Mit 18 Jahren wurde ich in die Gemeindevertretung Göttlin gewählt und habe im Ausschuss für Jugend und Kultur mitgearbeitet. Damals haben wir erfolgreich dafür gekämpft, dass im Dorf ein Jugendclub entsteht. Seither habe ich eigentlich immer etwas gemacht.

Viele Jahre leiteten sie den Jugendclub in Göttlin, waren Mitglied der Feuerwehr, haben das Projekt „Kinder der halben Sonnen“ ins Leben gerufen und beim Projekt Biberburg maßgeblich mitgewirkt.

Ja, ich habe 2013 die Biberburg-Online, eine Art Hilfsportal für Kinder und Jugendliche aufgebaut und betreue dieses noch immer.

Wurden Sie zum Ehrenamt erzogen?

Darüber habe ich so noch nicht nachgedacht, aber im Prinzip stimmt es. Meine Eltern haben sich stets für die Gemeinschaft engagiert. Meine Mutter war im Demokratischen Frauenbund, mein Vater war Jagdleiter im Dorf und in der Feuerwehr. Schon meine Oma half mit, die Grünanlagen im Ort sauber zu halten und organisierte Feste.

Haben Sie Ihre Tochter, Katja Schneider, Vorsitzende des Sonnenkind-Vereins, bewusst zur Ehrenamtlerin erzogen?.

Ob ich sie dazu erzogen habe, kann ich nicht sagen. Sie ist einfach damit groß geworden und ich bin stolz, dass sie jetzt Vereinsvorsitzende ist und mich zudem bei anderen Projekten unterstützt.

Welches Engagement kostet besonders viel Zeit?

Die Koordination und das Verteilen von Sachspenden. Viele Menschen wissen, dass sie bei mir Spenden für verschiedene Organisationen abgeben könnte. Fast jede Woche landen auf meiner Treppe Kisten mit Kleidung, Spielsachen, Haushaltswaren und anderen Dingen. Die verteile ich dann ans Frauenhaus, Flüchtlingsunterkünfte, die Obdachlosenhilfe, das Sozialkaufhaus oder schicke sie nach Gambia. Ich verteile die Sachen dort, wo sie gebraucht werden. Dabei geht es schlichtweg ums Helfen. Es ist mir egal, was es für ein Mensch Hilfe braucht und welche Gesinnung er hat. Wer in einer Notsituation helfen kann, sollte das auch tun.

Was waren die schönsten Momente, die sie im Ehrenamt erlebt haben?

Da gibt es sehr viele. Nie vergessen werde ich, wie ein ehemaliges Mitglied des Jugendclubs Jahre später als Erwachsener mit einem Strauß Blumen vor der Tür stand und sagte: „Ich wollte mich einfach für die geile Zeit damals bedanken“. Auch all die Momente, in denen ich andere begeistern konnte, gemeinsam anzupacken, haben mich erfüllt. Letztendlich ist es immer ein Geben und Nehmen, man bekommt unheimlich viel zurück. Zudem verändert das Ehrenamt den Blick auf die Welt und erweitert den eigenen Horizont. Ohne all das, wäre ich heute nicht der Mensch, der ich bin.

Und wie sieht es mit negativen Erinnerungen aus?

Die habe ich immer versucht, beiseite zu schieben. Eingeprägt hat sich aber der Moment, als mir in der Gemeindevertretung – ich war gerade 18 Jahre und regte mich auf, dass es mit dem Jugendclub nicht vorangeht – ein älteres Mitglied die Hand tätschelte und meinte, ich solle mich nicht so aufregen, dass bringe sowieso alles nichts. Da stand für mich fest: Ich werde euch zeigen, dass es doch etwas bringt.

Ist Ihnen das gelungen?

Ja, in vielen Bereichen ist mir das gelungen. Aber nur weil ich stets die Unterstützung anderer engagierter Menschen hatte. Meine Familie, aber auch viele Rathenower und Havelländer stehen und standen immer hinter mir. Die Zukunft wird zeigen, was uns gemeinsam noch alles gelingt.

Wurden Sie jemals wegen ihres Engagements, zum Beispiel in der Flüchtlingshilfe, persönlich angegriffen?

Leider ja. 2015 bis 2017 war es besonders schlimm. Inzwischen passiert mir das in Rathenow nicht mehr. Ich weiß aber, dass Rettungskräfte immer damit zu tun haben. Es kann nicht sein, dass sich zum Beispiel Einsatzkräfte der Feuerwehr beleidigen lassen müssen, man ihnen den Weg zum Einsatzort versperrt oder sich Menschen über den Einsatz von Sirenen aufregen. Hier braucht das Ehrenamt den besonderen Schutz des Staates.

Haben sie in letzter Zeit durch staatliche Handeln Entlastung erfahren?

Durchaus. Als ich mit dem Projekt Biberburg online anfing, hatten wir zehn bis 20 Fälle im Jahr, jetzt sind es noch drei bis vier, weil die Sorgen der Kinder und Jugendlichen nun von Schulsozialarbeitern und Streetworkern aufgefangen werden. So muss es auch sein. Ehrenamt darf in meinen Augen keine Aufgaben übernehmen, die soziale Lücken des Staates füllen. Natürlich sollen Bürger in Notsituationen helfen und das tun sie auch. Aber wenn der Staat im Sozial-, Bildungs- oder Medizinbereich abbaut, um Kosten zu sparen, müssen wir aufpassen, was noch Ehrenamt ist und wo es sich um „Löcher“ handelt, die der Staat zu füllen hat.

Was genau meinen Sie damit?

Ehrenamtler dürfen nicht ausgenutzt werden und Arbeiten übernehmen, die in kompetente Hände gehören. Es kann immer nur darum gehen, ergänzend zu unterstützen. Ehrenamt sollte das Sahnehäubchen oben drauf sein. Es darf nicht sein, dass ein Staat seine wesentlichen Aufgaben ohne Ehrenamt nicht erfüllen kann. Als Ehrenamtlerin sehe ich mich zudem in der Pflicht, dafür zu kämpfen, dass sich die Bedingungen ändern. Wir müssen nicht nur die Symptome, sondern endlich auch die Ursachen bekämpfen.

Können Sie das erläutern?

Wir müssen Flüchtlinge aufnehmen, aber auch endlich in Afrika etwas tun, so dass die Menschen nicht aus ihrer Heimat flüchten. Dazu dürfen wir Ehrenamtler nicht schweigen. Ja, ich helfe in Gambia und ganz Rathenow unterstützt mich, aber es kann nicht unser Ziel sein, ein Leben lang dort Brunnen zu bauen. Afrika braucht faire Handelsabkommen, Frieden und Entwicklungshilfe, die wirklich hilft. Genauso wenig kann es unser Ziel sein, Menschen ein Leben lang mit Lebensmittel über die Tafel zu versorgen. Wir brauchen einen Staat, der Tafeln überflüssig macht, indem er die Grundsicherung für jeden sicherstellt.

Wie wichtig sind in ihren Augen Preise und Auszeichnungen?

Natürlich ist Anerkennung wichtig. Über den Kurfürstenpreis Preis des Rotary Clubs Havelland vor wenigen Wochen habe ich mich besonders gefreut. Jeden anderen Preis vom Land hätte ich vermutlich dankend abgelehnt.

Warum?

In den letzten Jahren hat sich bei mir eine innere Wut entwickelt, weil mir bewusst wurde, dass man mich dafür auszeichnet, dass ich dort helfe, wo der Staat versagt. Wenn ich in Gambia Brunnen baue und sehe, wie Milch und andere Produkte aus Deutschland, den Markt dort kaputt machen, habe ich das Gefühl, ich kämpfe gegen mein eigenes Land. Das bringt mich in einen Zwiespalt, den ich früher nicht kannte.

Ist ihnen das in Afrika bewusst geworden oder gab es solche Momente auch schon in Deutschland?

Die gab es. Zum Beispiel während einer Preisverleihung im Landtag. Dort saßen viele Engagierte, die kleine Projekte stemmen. Ich saß mitten drin und hatte Tränen in den Augen, nur leider nicht vor Freude. Riesige Blumenbouquets schmückten den Raum, dazu diese ganze Atmosphäre, der schlichte Prunk. Wir bauen Schlösser, aber schaffen es nicht, unsere Schulen vernünftig auszustatten oder das Dach einer Kita zu decken. Das ist in meinen Augen nicht ehrlich. Ich ging bevor das Buffet eröffnet wurde.

Werden Sie trotzdem weitermachen?

Natürlich mache ich weiter. Ich werde auch weiter in Gambia helfen, aber zugleich versuche ich den Menschen hier die Gründe dafür zu nennen, warum wir dort helfen und das ist manchmal beschämend für unser Land.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Ich wünsche mir, dass wir irgendwann nicht mehr in Afrika Brunnen bauen müssen und hierzulande keine Tafeln mehr gebraucht werden. Ich wünsche mir eine Zukunft in Frieden und damit meine ich auch den inneren Frieden unseres Landes. Ich wünsche mir, dass wir füreinander einstehen und nicht gegeneinander. Ich wünsche mir eine Politik, die nicht nur beginnt Probleme zu erkennen, sondern endlich spürbar handelt. Eine Politik, die das Ehrenamt unterstützt, schützt und ehrt und das nicht nur an einem Tag im Jahr.

Interview: Christin Schmidt

Von Christin Schmidt