Rathenowerin steckt mit ihrer Neugründung in der Corona-Sackgasse

Rathenow

Katharina Mirsch erfüllte sich am 2. November einen Traum. Einige Zeit hatte sie über ihre Idee nachgedacht, Vorbereitungen getroffen und schließlich in der Berliner Straße 76 in Rathenow den Laden „Kitty’s Candy World“ eröffnet. „Café. Sweet & More“, wirbt das Schild über dem Ladeneingang mit Kaffee, selbst gefertigten süßen Spezialitäten, wie Cupcakes, Popcakes, Sandwiches und Donuts sowie Geschenken im amerikanischen Stil der 50/60er Jahre.

Als Neugründerin kann sie keine finanziellen Hilfen aus den Corona-Soforthilfeprogrammen des Bundes beantragen. Nach einer Online-Bürgersprechstunde der Landtagsabgeordneten Christian Görke und Andrea Johlige mit Einzelhändlern und Gastronomen im Wahlkreis berichtete Geschäftsinhaberin Mirsch von ihrem speziellen Problem im Corona-Lockdown.

Großer Teil der Kunden fehlt

„Als Lebensmittelladen können wir zwar auch im Lockdown unseren Laden öffnen. Aber zwischen den geschlossenen oder teils leer stehenden Geschäften neben uns gehen wir etwas unter. Trotz verstärkter Werbung vor dem Laden und in den sozialen Netzwerken fehlt ein großer Teil der Kunden“, sagt Katharina Mirsch. Andererseits dürfe das Geschäft nur Waren verkaufen. „Unsere Café-Ecke können wir coronabedingt nicht öffnen.“

Vor allem für die Vorweihnachtszeit hat Katharina Mirsch entsprechende Geschenkwaren eingekauft. Dann kam kurzfristig vor Weihnachten der erneute Lockdown und das hat dann schwer ins Kontor geschlagen. „Wir konnten zwar die Möglichkeit der Abschreibungen für Saisonware nutzen. Dies hilft aber nur bedingt.“ Auch das Mittel auf Kurzarbeit für ihre zwei Mitarbeiterinnen konnte die Geschäftsinhaberin nicht zurückgreifen. Und bei der Beantragung von finanziellen Hilfen aus den Corona-Soforthilfeprogrammen fällt sie durch jedes Rost.

Geschäftsidee kam zunächst gut an

Die konkrete Idee für den Laden hatte Katharina Mirsch bereits im Frühjahr und band sich nach den Lockerungen der Corona-Maßnahmen im Frühsommer an Zulieferer. Kurz nach der Eröffnung mit vielen Hoffnungen kam dann aber der erneute Lockdown.

„Unsere Geschäftsidee kam bei unseren jetzigen Stammkunden gut an. Wir kämpfen uns hier von Woche zu Woche durch. Auch unser Vermieter, die KWR, kam uns mit Zahlung der Mietkaution entgegen“, so Mirsch.

Kredite für Neugründer sollen helfen

„Als Neugründerin können Sie in der Tat keine finanziellen Mittel aus den Corona-Hilfsprogrammen beantragen“, sagte Christian Görke. „Aber die ILB bietet Neugründern die Möglichkeit eines Startup-Mikrokredits in Höhe von 2.000 bis 25.000 Euro. Der Kredit kann frei ausgegeben werden und bietet günstige Rahmenbedingungen.“, Christian Görke hat sich des Problems der Neugründerin angenommen und diese nun in ihrem Laden besucht. „Dieser Kredit ist eine konkrete Hilfe, über den ich nachdenken werde“,sagt die Geschäftsinhaberin. Er könnte ihr über die schwierige Zeit hinweghelfen.

„Neugründer können innerhalb der ersten drei Jahre auf ein Kreditprogramm der Kreditanstalt für Wiederaufbau – KfW zurückgreifen“, machte Christian Görke noch einmal grundsätzlich auf ein weiteres Hilfsprogramm für Unternehmer aufmerksam.

Von Uwe Hoffmann