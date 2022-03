Rathenows Bürgermeisterkandidat Jörg Zietemann im letzten MAZ-Interview vor der Stichwahl

Rathenow

Der Vize-Bürgermeister Jörg Zietemann kämpft darum, seinen Chef Ronald Seeger zu beerben. Der 52-Jährige lag im ersten Wahlgang mit 33 Prozent rund sieben Prozentpunkte vor Diana Golze.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nennen Sie das Top-Thema, das Sie als neuer Bürgermeister unbedingt angehen wollen und wie Sie das angehen werden?

Jörg Zietemann: Der Neubau einer Sporthalle für das Jahngymnasium steht auf meiner To-do-Liste ganz oben. Bei dem Thema will ich weiter Druck machen. Eine Bauvoranfrage ist ja bereits gestellt. Nun geht es darum, die nötigen Mittel für die Finanzierung zu akquirieren.

Zerstörung im Stadtgarten, beschmierte Bänke, Müll am Bismarckturm, blinde Zerstörungswut - was wollen Sie konkret gegen den Vandalismus in der Stadt tun?

Dieses Problem lässt sich nur über verstärkte Kontrollen lösen. Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes müssen an den Brennpunkten unterwegs sein und – in Zusammenarbeit mit der Polizei – auch Verstöße konsequenter ahnden. Die Täter müssen bestraft werden. Den Kontakt zur Polizei zu suchen, wäre auch eines der ersten Themen.

Immer wieder fragen Touristen und Rathenower nach öffentlichen Toiletten im Stadtgebiet. Wie wollen Sie das Problem lösen?

Die Frage, ob man eine öffentliche Toilette aufstellt, ist auch eine ­wirtschaftliche. Die Stadt hatte bis vor ein paar Jahren eine öffentliche Toilette im Fontanepark, die aber nicht angenommen wurde. Möglicherweise wäre es auch sinnvoll, die vorhandene Initiative „Nette ­Toilette“, bei der Cafés und öffentliche Einrichtungen ihre Toiletten für die Allgemeinheit öffnen, weiterzuführen. Ich bin für alle Varianten offen.

Wie wollen Sie das Vertrauen der Rathenower in die Verwaltung stärken?

Ich habe nicht den Eindruck, dass den Bürgern das Vertrauen in die Verwaltung fehlt. Wichtig ist, dass wir der Bevölkerung transparent darlegen, was wir machen und wohin wir wollen. Es gibt an der einen oder anderen Stelle noch Justierungsbedarf. Aber grundsätzlich glaube ich, dass der Arbeit der Verwaltung vertraut wird.

Bürgermeisterwahl in Rathenow und weniger als 50 Prozent geben ihre Stimme ab – wie erklären Sie sich die Politikverdrossenheit? Was wollen Sie dagegen tun?

Wir müssen noch offener kommunizieren, was wir in der Stadt machen und wofür wir verantwortlich sind. Oft ist es so, dass wir in der Kommune zum Sündenbock für die Versäumnisse der großen Politik gemacht werden. Wir müssen den Leuten offensiv erklären, wofür wir tatsächlich verantwortlich sind. Ich bin der Meinung, dass die Rathenower im ersten Wahlgang eine gute Wahl hatten. Es sind Kandidaten mit unterschiedlichen Profilen und Programmen angetreten. Ich kann wirklich schwer erklären, warum am Ende nicht mal 50 Prozent zur Wahl gegangen sind.

Was würden Sie tun, um die Zusammenarbeit zwischen Landkreis und Stadt zu verbessern? Wo sehen Sie Reserven?

Ein enger Austausch zwischen Bürgermeister und Landrat ist wichtig. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zum Landrat. Das will ich gerne weiterführen. Im Übrigen müssen wir in Zukunft unsere Position als Kreisstadt und Mittelzentrum noch stärker ins Spiel bringen und dominanter auftreten. Und wir sollten uns bei bestimmten Fragen gemeinsam mit unseren Nachbarkommunen für Dinge, die das Westhavelland betreffen, einsetzen.

Vor welcher Aufgabe eines Bürgermeisters haben Sie am meisten Respekt?

Gute Frage. Die Aufgaben eines Bürgermeisters sind sehr komplex und anspruchsvoll. Da kann es auch schon mal vorkommen, dass man unbequeme Entscheidungen fällen muss. Da braucht man Rückgrat und die Fähigkeit, Gegenwind auszuhalten.

Wenn Sie im Mai ins Bürgermeisterbüro einziehen sollten, welcher persönliche Gegenstand darf auf Ihrem Schreibtisch auf keinen Fall fehlen?

Ein Foto von meiner Familie. Und ein Talisman, der mir in meinem bisherigen beruflichen Leben Glück gebracht hat. Ich verrate aber nicht, um was es sich handelt.

Wie haben Sie den Wahlkampf erlebt? Auf was hätten Sie verzichten können, was hat Ihnen am meisten Spaß gemacht?

Grundsätzlich war das eine faire Angelegenheit. Verzichtet hätte ich gerne auf schlechte Nachrichten, die über mich im Umlauf waren. Spaß gemacht hat der direkte Kontakt mit den Bürgern.

Die Stadt Rathenow hat externe Bildungsangebote in städtischen Kindergärten gestrichen und somit interessierten Kindern die Chance auf Englisch, Sport und Musik genommen? Wie stehen Sie zu dieser Entscheidung?

Ich stehe zu dieser Entscheidung. Und würde mich als Bürgermeister dafür einsetzen, entsprechende Angebot künftig allen zugänglich zu machen.

Warum sollten wir Ihnen unsere Stimme geben?

Weil ich mich mit Leidenschaft für unsere Stadt einsetzen werde. Weil ich weiß, wie man eine Verwaltung führt. Weil ich gute Kontakte zu Entscheidungsträgern auf verschiedenen politischen Ebenen habe. Und weil ich als Parteiloser Bündnisse schmieden kann, um die Sache voranzubringen.

Verraten Sie uns zum Abschluss noch eins: Was ist ihr Lieblingseis?

Da bin ich nicht besonders originell. Erdbeereis geht immer. Und gegen einen Pfirsich-Melba-Eisbecher habe ich auch nichts einzuwenden.

Von MAZonline