Die Jugend ist erleichtert: Rideplatz darf wieder genutzt werden

Rathenow

So mancher junge Rathenower hat in den letzten Wochen vermutlich mit sehnsüchtigem Blick auf den Rideplatz geschaut. Trotz des guten Wetters waren die Rampen des Skateparks verweist.

Hinweisschilder machten deutlich, dass die gesamte Anlage aufgrund der Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus nicht betreten werden darf.

Nun hat das Warten ein Ende. Seit Freitag, 15. Mai, darf die Szene den Platz wieder erobern. Tatsächlich üben einige Jugendliche schon seit einer Woche mit BMX, Scooter und Skateboard hier ihre Tricks.

Park bleibt nur offen, wenn sich alle an die Regeln halten

Dabei ließen sie sich immer mal wieder von der Polizei oder Mitarbeitern des Ordnungsamts erwischen. Das dürfte nun vorbei sein, zumindest wenn sie sich an die Abstands- und Hygieneregeln halten.

„Wir sind vor Ort um die Jugendlichen zu informieren und nach dem Rechten zu schauen. Wir klären sie auf und machen ihnen klar, dass der Park nur geöffnet bleibt, wenn sich alle an die Regeln halten“, erklärt Kathrin Wittek.

Sie ist im Auftrag der Diakonie Havelland gemeinsam mit ihrem Kollegen Rick Smyczek als Streetworkteam in der Stadt unterwegs und schaute sich am Freitag auf dem Rideplatz um.

Die Jugend ist erleichtert: Unter Einhaltung der Abstandsregeln und Hygienevorschriften kann seit dem 15. Mai der Rathenower Rideplatz wieder genutzt werden.

Vor Ort war auch Karl-Bruno Theiß, der bei der Kreissportjugend Havelland ein freiwilliges soziales Jahr absolviert. Bei ihm konnten sich die Jugendlichen Scooter, Skateboards und Helme ausleihen, die vorher natürlich desinfiziert wurden.

Der Start auf dem Rideplatz verlief recht ruhig, was Kathrin Wittek über die vergangenen Wochen nicht sagen kann.

„Die Corona-Krise hat sich auf Kinder und Jugendliche besonders stark auswirkt. Wochenlang mussten sie auf Sozialkontakte verzichten, konnten ihre Freunde nicht sehen und ihren Hobbys nicht nachgehen. Die Folgen bekommen wir deutlich zu spüren“, so Wittek.

Streetworkerin Kathrin Wittek weist die Jugend darauf hin, dass sich alle an die Regeln halten müssen. Quelle: Christin Schmidt

Sie und ihr Kollege müssen sich nun mehr als sonst um einzelne Jugendliche kümmern. „Die Unzufriedenheit ist groß, zum Teil ist auch die Situation in den Familien sehr angespannt“, sagt Wittek. Sie hofft, dass die Wiedereröffnung des Rideplatzes für etwas Entspannung sorgt.

Neben dem Skatepark verfügt der Platz nun auch über eine neue Ballsportanlage mit Basketball, Beachvolleyball sowie Beachsoccer und -basketball – also Ballsport auf weichem Sand.

Die Anlage sollte eigentlich am 16. Mai mit einem Fest eingeweiht werden, doch auch das ist derzeit nicht möglich und muss verschoben werden. Zukunftsmusik sind zudem Angebote für Kinder und Jugendliche, die der Verein Red Eagles in Kooperation mit dem Kreissportbund hier organisieren will.

Park soll um Kletterwand erweitert werden

Rund 70.000 Euro kostete die neue Anlage. Zwei Drittel steuerte der Landkreis Havelland aus dem Sportstättenförderprogramm „Goldener Plan“ bei, ein Drittel übernahm die Stadt Rathenow. Diese wurde wiederum mit einer Spende der Anne-Hennig-Ballhause-Stiftung in Höhe von 11.100 Euro unterstützt.

Auch in diesem Jahr soll der Platz um eine Attraktion bereichert werden. Stadtplaner Jens Hubald ist gerade dabei, die Ausschreibung für eine etwa drei Meter hohe und 20 Meter lange Kletterwand mit Fallschutz vorzubereiten. Die Wand soll gleichzeitig als Lärmschutz dienen.

„Wir haben das Ganze so geplant, dass man ohne Seil selbstständig klettern kann“, erklärt Hubald. Er hofft, dass die Arbeiten dafür im Spätsommer beginnen. Spätestens im November soll die Wand fertig sein.

Erneut Fördermittel vom Landkreis Havelland

Auch dieses Projekt wird mit Mitteln des kreislichen Förderprogramms „Goldener Plan“ finanziert. Die Planung dafür steht, die Baugenehmigung liegt ebenfalls vor. Neben der Wand soll auch die Asphaltfläche für die geplante Erweiterung des Skateparks entstehen.

„Die Fläche könnte dann temporär mit mobilen Rampen des Kreissportbunds bestückt und genutzt werden, zumindest so lange, bis wir die Erweiterung mit zusätzlichen festen Rampen realisieren können“, erklärt Jens Hubald.

Von Christin Schmidt