Jugendarbeiter wollen zentrale Anlaufstelle schaffen

Rathenow

Wenn André Neidt sich um die Abrechnung von Projekten kümmert oder anderen Papierkram erledigt, sitzt er üblicherweise im Büro des Kreissportbundes Havelland in der Genthiner Straße, also fernab von seiner Zielgruppe, der Jugend. Das soll sich nun ändern.

Der 26-Jährige, der sich im Auftrag der Kreissportjugend um die mobile Jugendarbeit in der havelländischen Kreisstadt kümmert, rückt näher an das Geschehen heran. Und das spielt sich in erster Linie rund um den Rideplatz am Körgraben ab.

Seit letzter Woche ist die Freizeitanlage zwar verwaist – auch BMX- und Scooter-Fahrer müssen sich gedulden bis die Corona-Krise vorbei ist. André Neidt bereitet sich aber schon jetzt auf die Zeit nach Corona vor.

Körgraben – Ein Schwerpunktgebiet der Jugendarbeit

Gerade ist er dabei, einen Raum im Rideplatz-Büro am Körgraben zu streichen, in dem er künftig zumindest einen Teil seiner Arbeit erledigen will.

„Ich möchte näher an den Jugendlichen dran sein. Sie sollen wissen, dass sie hier im Büro einen Ansprechpartner finden“, erklärt André Neidt. Der Standort des Büros sei dafür ideal. Nicht nur, weil der Rideplatz so nah ist.

„Das Wohnquartier am Körgraben ist ein Schwerpunktgebiet für die Jugendarbeit. Hier leben viele Kids, die wir erreichen und denen wir Angebot unterbreiten wollen. Deshalb werde ich einen Teil meiner Arbeit in dieses Büro verlagern. Zudem kann ich so auch flexibler agieren“, erklärt der Jugendarbeiter.

Tilo Windt ist Jugendkoordinator der Stadt Rathenow. Quelle: Christin Schmidt

Sein Ziel ist es, feste künftig Zeiten anzubieten, in denen das Büro besetzt ist. Die Jugend soll sich darauf verlassen können, dass sie ihre Anliegen hier vorbringen können und auch ihre Ideen und Wünschen gehört werden.

Dieses Vorhaben unterstützt auch Rathenows Jugendkoordinator Tilo Windt: „Damit könnte man das Rideplatz-Büro, das ja bereits für die Jugendarbeit genutzt wird, durchaus aufwerten.“

Geht es nach André Neidt, wird nicht nur er künftig hier sitzen. Die Jugendarbeiter der Stadt wollen insgesamt enger zusammenarbeiten und sich stärker vernetzen.

Mobile Jugendarbeit und Streetwork Mobile Jugendarbeit und Streetwork arbeiten eng zusammen, haben aber jeweils andere Arbeitsaufträge. In der mobilen Jugendarbeit geht es darum, Angebote zur Verfügung zu stellen. Laut Paragraf 11 des 8. Sozialgesetzbuchs (SGB) hat jeder Jugendliche Anspruch auf Angebote zur Förderung seiner Entwicklung. Die Jugendsozialarbeit, zu der auch der Bereich Streetwork gehört, ist in Paragraf 13 des SGB 8 geregelt. Hier geht es unter anderem um sozialpädagogische Hilfen zur Überwindung sozialer Benachteiligung. Insgesamt gilt: Jugendarbeit ist Vertrauensarbeit.

Gelingen könnte das, in dem neben André Neidt auch die beiden Streetworker Kathrin Wittek und Rick Smyczek, die im Auftrag des Diakonischen Werks Havelland tätig sind, einen Teil ihrer Arbeit in das Rideplatz-Büro verlegen.

„Wir konnten Anfang März nach langer Suche die zweite Streetworkstelle besetzen. Damit kann jetzt endlich die Arbeit im Team beginnen. Dafür wäre es durchaus sinnvoll, die mobile Jugendarbeit an einem Punkt zusammenzuziehen und eine niedrigschwellige Anlaufstelle zu schaffen.

Das Rideplatz-Büro wäre dafür ideal, weil es sich unweit des Stadtzentrums und dicht am zentralen Platz für die Jugend befindet“, meint auch der Jugendkoordinator.

Platz für die Ideen junger Menschen

Zur Zeit ist das zwar noch Zukunftsmusik, aber die Idee, dass auch Jugendgruppen wie das Laut und Bunt-Team oder das Kinder- und Jugendparlament in den Räumen tagen, gefällt Neidt und Windt.

„Wir wollen der Jugend die Möglichkeit bieten, sich hier zu treffen – in Räumen, die junge Leute gestaltet haben, und die Platz für ihre Ideen bieten“, erklärt André Neidt.

Auch Dienstberatungen und Besprechungen können künftig in das Rideplatz-Büro verlegt werden, was zum Teil sogar schon passiert. „Ich sehe dieses Büro als Basis für den Rideplatz und die Jugendarbeit auf der Straße“, sagt André Neidt.

Für eine Grundausstattung in dem Raum, der gerade gemalert wird, ist auch schon gesorgt. Die Rathenower Wärmeversorgung hat ihre ausrangierten Büromöbel gesponsert.

Von Christin Schmidt