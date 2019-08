Das ehemalige ROW-Betriebsgebäude zwischen Wilhelm-Külz-Straße und Bergstraße in Rathenow in unmittelbarer Nähe zu einem Einkaufsmarkt ist nach Ansicht der Rathenower, die sich am Dreckecken-Voting der MAZ beteiligt haben, der größte Schandfleck in der Stadt.

Teilgenommen haben fast 700 MAZ-Leser. .318 Leser (46 Prozent) wählten das alte ROW-Gebäude. Das Offizierscasino wurde von 23 Prozent der Befragten (156 Leser) gewählt. Wie es mit dem Gebäude weiter geht ist Bestandteil eines städtebaulichen Wettbewerbes.

Auf den weiteren Plätzen folgen: Zehn Prozent der Leser ärgern sich über Hundekot auf Straßen und Wegen (70 Teilnehmer);40 Leser (sechs Prozent) benennen das alte Tanzlokal in der Schlachthofstraße; fünf Prozent der Teilnehmer (36) haben sich die Graffitischmierereien an den Hauswänden ausgesucht.; drei Prozent (19) der Teilnehmer ärgern die Müllkippen am Körgraben; dreimal wurden zwei Prozent gemessen: zugewachsener Plattenweg Bruno-Baum-Ring, das alte Lehrlingswohnheim Potsdamer Straße und der ehemalige Tafelladen Heimstättenweg; ein Prozent der Teilnehmer entschied sich für die ehemalige HO-Verkaufsstelle in der Semliner Straße und nur zwei Leser stören sich an der Baulücke Kirchplatz 4.