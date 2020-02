Rathenow

Über den Notruf wurde die Polizei von einer Zeugin am frühen Freitagmorgen gegen 1.45 Uhr darüber informiert, dass die Spielhalle am Haveltor überfallen und ausgeraubt worden sein soll. Zum Zeitpunkt des Überfalls befanden sich nach ersten Erkenntnissen eine Mitarbeiterin sowie zwei Kundinnen in der Spielhalle.

Der Täter war maskiert und bedrohte nach Zeugenaussagen unmittelbar nach dem Betreten der Spielhalle die Angestellte mit einem pistolenähnlichen Gegenstand und forderte die Herausgabe von Bargeld. Dem kam die Angestellte auf Grund der massiven Bedrohung nach. Der Mann nahm das Bargeld und flüchtete aus dem Gebäude.

Fahndung ohne Erfolg

Die Polizei leitete sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem mutmaßlichen Täter ein. Die Beamten forderten einen Hubschrauber an, mit dem die nähere Umgebung abgesucht wurde. Zusätzlich war ein Fährtenhund im Einsatz. Diese Maßnahmen blieben aber bisher ohne Erfolg.

In der Spielhalle kümmerten sich Rettungskräfte um die geschockten Zeuginnen. Zudem waren Kriminaltechniker am Tatort im Einsatz, um Spuren zu sichern. Zur genauen Höhe des erbeuteten Bargelds gibt die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Auskunft.

Täter mit schwarzer Sturmhaube

Zu dem mutmaßlichen Täter gibt es folgende Beschreibung: Der Mann soll 25 bis 35 Jahre alt sein, 1,75 Meter groß, mit normaler bis kräftiger Statur. Er trug eine schwarze Sturmhaube aus Wolle mit Augenschlitz, dazu eine verwaschene olivfarbene Stoffjacke, eine dunkle, lange Hose und blaue Schnür-Stoffschuhe mit weißer Zehenkappe. Zudem sprach er Deutsch mit Berliner Dialekt.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich an die Polizeiinspektion Havelland in Falkensee unter 03322/2750 zu wenden.

Von Bernd Geske