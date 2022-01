Rathenow

Nach dem Raubüberfall auf den Norma-Markt in Rathenow am Dienstagabend hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Der Mann wurde kurz nach der Tat in seiner Wohnung in Rathenow vorläufig festgenommen. Das teilte am Donnerstagmorgen Ariane Attrodt, Pressesprecherin der Polizeidirektion West, mit. In der Wohnung des Mannes fand die Polizei eine Pistole, Bargeld und Drogen. Der Tatverdächtige befindet sich mittlerweile wieder auf freiem Fuß.

„Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann anschließend aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen“, so die Polizeisprecherin. Es hätten nicht genug Voraussetzungen für die Beantragung der Untersuchungshaft vorgelegen.

Raubüberfall bei Norma in Rathenow: das Tatgeschehen

Der Raubüberfall ereignete sich in der Nähe vom Platz der Jugend um 19.15 Uhr. Ein Mann hatte den Discountmarkt betreten, die Kassierin bedroht und war mit Bargeld entkommen. Wie hoch seine Beute war, hat die Polizei bisher nicht bekannt gegeben. Die Kassiererin erlitt einen Schock. Zum Tatzeitpunkt hielten sich Kunden im Laden auf, die unverletzt blieben.

Vor fast einem Jahr hatte sich bereits ein Überfall auf einen Norma-Markt in Rathenow ereignet. Der Täter war auch damals bewaffnet. Er soll mit einem Komplizen geflohen sein. Die Männer entkamen auf Fahrrädern.

+Auf die Spur des Tatverdächtigen kam die Polizei offenbar durch einen Fährtenhund, der bei der sofort eingeleiteten Fahndung zum Einsatz kam. Er führte die Beamten vom Tatort zu einem Haus. Dort trafen die Polizisten den Mann an. Dann klickten die Handschellen.

Es folgte nach Angaben der Polizeisprecherin eine Vernehmung des Rathenowers. Die Ermittlungen wegen des Verdachtes des schweren Raubes, Verstoßes gegen das Waffengesetz und Betäubungsmittelgesetz dauern weiter an.

Von MAZonline