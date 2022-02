Ein Gutachten sieht den Bedarf für die Reaktivierung der Strecke Rathenow-Rathenow (Nord). Auch den Halt Heidefeld auf der Strecke Brandenburg an der Havel-Rathenow hat ein hohes Potenzial in der Analyse erhalten. Darauf verweist SPD-Landtagsabgeordneter Katja Poschmann.

Katja Poschmann ist hiesige Landtagsabgeordnete der SPD. Sie hat eine Anfrage an das Infrastrukturministerium in Potsdam gestellt zur Perspektive weiterer Bahnverbindungen in Rathenow. Quelle: privat