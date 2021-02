Rathenow

Ein 42-jähriger Mann und eine zehn Jahre jüngere Frau haben in der Nacht zu Samstag am Märkischen Platz in Rathenow ein Parteibüro beschädigt. Dabei handelt es sich offenbar um das Büro der Linken. Die Täter beklebten die Scheiben mit fremdenfeindlichen und rechtsextremen Aufklebern und demolierten das Schloss. Schon mehrfach hatten die beiden diese Straftat dort begangen, erstmals am 28. Januar, doch dieses Mal erwischte die Polizei sie dabei.

Vorausgegangen waren nach Angaben von Polizeisprecherin Stefanie Wagner-Leppin intensive Ermittlungsarbeiten. Gegen die beiden Personen ergingen Anzeigen. Der Staatsschutz der Polizeidirektion West führt die Ermittlungen. Die Vorwürfe lauten auf Sachbeschädigung und unerlaubtes Plakatieren.

Von MAZonline