Rathenow

Corona hat auch dem diesjährigen Weinfest zugesetzt. So waren alle geplanten Auftritte an der Bühne schon vor Wochen abgesagt worden. Und auch Weingott Bacchus schenkte in der Innenstadt keinen Wein aus. Im City Center wurden die traditionellen Bastelaktionen abgesagt.

Am Freitag dann, als die 7-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, die Grenze von 35 überschritten hatte, traten weitere Einschränkungen in Kraft.

Anzeige

Der Zugang zum Märkischen Platz war auf maximal 250 Personen zugleich. begrenzt. Aber so viele kamen gar nicht. Quelle: Uwe Hoffmann

So wurde der Zugang zum, mittels Absperrgitter und Flatterband begrenzten, Märkischen Platz auf gleichzeitig maximal 250 Personen beschränkt und das Tragen von Alltagsmasken empfohlen. „Zudem haben wir den geplanten kleinen Mittelaltermarkt vor der Hauptpost abgesagt und auch auf die Biberburgen auf dem Märkischen Platz verzichtet“, so Veranstalter Manfred Rücker. „Auch der Laternenumzug am Sonntagnachmittag musste ausfallen.“

Besucherflaute trotz schönem Wetter

Diese Restriktionen blieben nicht folgenlos. Obwohl das sonnige Wetter und die milden Temperaturen beste Bedingungen boten, waren an beiden Tagen deutlich weniger Menschen unterwegs als in den Vorjahren. Auch beteiligten sich in diesem Jahr einzelne Innenstadthändler auf Grund der Corona-Situation nicht am Weinfest. Veranstalter Manfred Rücker zog am Sonntagnachmittag eine ernüchternde Bilanz. „Wirtschaftlich war dieses Weinfest ein Desaster.“

Verunsicherte Kundschaft

Auch die Innenstadthändler waren enttäuscht. „Die Einzelhändler tun mit ihrem Hygienekonzept alles, um den Kunden ihren Einkauf so sicher wie möglich zu gestalten. Aber viele Rathenower sind wohl durch die aktuellen Nachrichten und unterschiedlichsten staatlichen Maßnahmen im Land verunsichert“, kommentiert Modeboutique-Inhaberin Petra Sandbrink die geringere Besucherzahlen zum Weinfest. „Desto mehr freuen wir uns über die Kunden, die uns die Treue halten.“

Aktion der Einzelhändler

Da auch in den Geschäften auf den Weinausschank verzichtet wurde, hatten sich die Einzelhändler, Unternehmer für Rathenow mit Unterstützung der Stadt zum diesjährigen Weinfest eine besondere kleine Aktion ausgedacht. Für ihren Einkauf erhielten die Kunden in den Läden stabile Einkaufstaschen aus recyceltem Kunststoff mit Motiven der Stadt und der Optikindustrie sowie dem Aufdruck „Kauf vor Ort in Rathenow“.

Auch beim Einkauf in der Modeboutique von Petra Sandbrink gab es die neuen Einkaufsbeutel mit dem Logo „Kauf vor Ort in Rathenow“. Quelle: Uwe Hoffmann

„Ich bewege mich generell vorsichtig in der Öffentlichkeit und beachte die Hygieneregeln. Aber ich lasse mich nicht verrückt machen“, so eine Rathenowerin, die den verkaufsoffenen Sonntag zum entspannten Bummeln und Einkaufen nutzte. Wenigstens die Kinder, die mit ihren Familien zum Fest unterwegs waren, hatten auf Kinderkarussell oder dem „Jump & Fly“ auf dem Märkischen Platz ihren ungetrübten Spaß.

Neben weiteren Ständen, wie der eines Brandenburger Weinhändlers, der vor allem deutsche Weine anbot, gab es auch einige Imbissstände. Der traditionelle Weinstand des Rotary Club Havelland aber fehlte in diesem Jahr.

Vor der Buchhandlung Tieke verkaufte die Schüler-Firma der Duncker-Oberschule selbst gemachte Konfitüren und sammelte Unterschriften für den Deutschen Engagementpreis 2020. Quelle: Uwe Hoffmann

Vor der Buchhandlung „Tieke“ verkaufte die Schüler-Firma der Duncker-Oberschule selbst gemachte Konfitüre und Apfelmus aus ihrem Projekt „Zu gut für die Tonne“. Die mit dem diesjährigen Wirtschaftsförderpreis des Landkreises ausgezeichnete Schule sammelte auch Unterschriften für den Publikumspreis des Deutschen Engagementpreises 2020, für den sie nominiert ist. Noch am Montag kann man in den Modeboutiquen „ModeTrend“, „Lady Chic“ und in der Stadtgalerie und in der Buchhandlung Tieke die Duncker-Schüler mit seiner Unterschrift oder online unter www.deutscher-engagementpreis.de unterstützen.

Von Uwe Hoffmann