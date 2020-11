Rathenow

Der stellvertretende Rathenower Bürgermeister Jörg Zietemann, der SVV-Vorsitzende Corrado Gursch und Vertreter politischer Parteien haben am Montagnachmittag der Opfer der Reichspogromnacht gedacht. An der ehemaligen Synagoge in der Wilhelm-Külz-Straße legten sie Kränze nieder.

Gursch erinnerte daran, dass auch in Rathenow in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 jüdische Einrichtungen zerstört und jüdische Mitbürger verfolgt und drangsaliert wurden. „Diese Ereignisse dürfen nicht in Vergessenheit geraten“, so Gursch. Es sei die Verpflichtung der nachkommenden Generationen, allen Formen von Hetze und Menschenverachtung die Stirn zu bieten.

Von Markus Kniebeler