Reizgas versprüht: Feuerwehr evakuiert Wohnhaus in Rathenow – mehrere Menschen verletzt

Am Nachmittag des Ersten Weihnachtsfeiertages bemerkte ein Zeuge einen unbekannten Geruch in einem Wohnhaus an der Goethestraße Ecke Friedrich-Ebert-Ring. Die Feuerwehr wurde gegen 15,25 Uhr alarmiert und rückte zu einem Großeinsatz aus.

Die Feuerwehr evakuierte nach Eintreffen das Wohnhaus und brachte 13 Menschen in Sicherheit. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Bewohner. Einige Bewohner mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Sie klagten über Reizungen der Atemwege.

Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Bewohner Reizgas versprüht. Nach Durchlüftung des Hauses konnte der Einsatz gegen 17 Uhr beendet werden. Die Menschen durften wieder in ihre Wohnungen.

