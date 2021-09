Repräsentative Wahlstatistik im Wahllokal in Nennhausen.

Nennhausen

Zum Amt Nennhausen im Wahlkreis 56 gehören 16 Wahlbezirke mit eigenem Wahllokal sowie das Briefwahllokal im Amtsgebäude. Insgesamt sind im Amtsbereich 3892 Bürger wahlberechtigt. 835 Wähler hatten die Briefwahl beantragt.

Für den Wahlbezirk Nennhausen 01 im Wahllokal des Gemeindehauses Nennhausen in der Buckower Straße 8 B gab es in diesem Jahr aber eine Besonderheit. Der Wahlbezirk Nennhausen 01 im Wahllokal des Gemeindehauses Nennhausen wurde eine repräsentative Wahlstatistik durchgeführt.

Die repräsentative Wahlstatistik wird nicht in allen Wahlbezirken durchgeführt. Aus den rund 60 000 Urnenwahlbezirken in Deutschland wurden 1 852 und aus den rund 25 000 Briefwahlbezirken 721 Wahlbezirke als Stichprobe mit Hilfe eines mathematisch-statistischen Verfahrens zufällig ausgewählt.

In diesen Wahlbezirken werden Stimmzettel mit einem Unterscheidungsaufdruck nach Geschlecht und Geburtsjahresgruppen verwendet. Außerdem werden zur Ermittlung der Wahlbeteiligung aus dem Wählerverzeichnis wahlberechtigte Wählerinnen und Wähler nach Geschlecht und zehn Geburtsjahresgruppen ausgewertet.

Die Auswahl der Stichprobenwahlbezirke erfolgte durch den Bun­deswahlleiter im Einvernehmen mit den Landeswahlleitungen und den statistischen Landesämtern. Trotzdem sollen die Angaben anonym erfolgen, sodass das Wahlgeheimnis auch in diesen Wahlbezirken gewährleistet ist. Erste Ergebnisse der repräsentativen Wahlstatistik für die Bundestagswahl werden voraussichtlich im Dezember vorliegen. „Für uns ist das eigentlich kein Problem. Allerdings sind auf den Wahlscheinen keine Geburtsdaten angegeben. So müssen wir das Geburtsjahr der Wähler im Wählerverzeichnis heraussuchen“, erklärt Brigitte Noel, Bürgermeisterin von Nennhausen und Wahlhelferin.

Die Wähler schenkten dem Prozedere wenig Aufmerksamkeit. 721 Wahlberechtigte gibt es im Wahlbezirk Nennhausen 01 im Wahllokal des Gemeindehauses Nennhausen. 170 Nennhausener Bürger hatten sich per Briefwahl angemeldet. „Eine Wahlbeteiligung von 60 Prozent hier in Nennhausen wäre schon gut“, so Brigitte Noel.

Von Jürgen Ohlwein