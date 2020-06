Rathenow

Am Freitag zur Mittagszeit ist für den Neubau an der Großen Milower Straße 4 in Rathenow das Richtfest gefeiert worden. Die Rampf Bau GmbH aus Premnitz errichtet dort zwei dreigeschossige Mehrfamilienhäuser, die jeweils sechs Wohnungen mit rund 100 Quadratmetern enthalten. Im Rohbau sind sie nun fertig.

Zur Gebäudegruppe gehören auf dem Hof auch zwei kleinere Kellerersatzgebäude zum Unterstellen von Fahrrädern und anderen Dingen. Zu jeder Wohnung gehört eine Garage gleich hinter dem Haus.

Die Baustelle von der Straße aus gesehen. Quelle: Bernd Geske

Ein Teil der Gebäude befindet sich in einer für Rathenow eher ungewöhnlichen Hanglage am Fuße des Weinbergs. Deshalb ist am Beginn der Bauarbeiten eine Hangsicherung aus Stahlbeton drei Meter tief in den Boden eingebracht worden.

Die Grundsteinlegung war im April. Die Fertigstellung ist für Mai 2021 vorgesehen. Für alle Wohnungen gibt es bereits Mieter. Die Investitionssumme liegt bei 2,5 Millionen Euro. Mit Wärme versorgt werden die Gebäude durch ein Blockheizkraftwerk, das von der Rathenower Wärmeversorgung betrieben wird.

Halbseitig gesperrt

Gegenwärtig ist die Große Milower Straße vor dem Baugrundstück halbseitig gesperrt. Dort werden die neuen Anschlüsse für Wasser und Abwasser verlegt.

Nachdem Bauleiter Tilo Sachse den Richtspruch vorgetragen hatte, schlug Bauherrin Liza Rampf den obligatorischen großen Nagel ins Dachgebälk ein. Ihr Vater, der Bauunternehmer Josef Rampf, brachte damit zum Ausdruck, dass dieses Objekt sein vorletzter Neubau in Rathenow sein wird. Am Kirchplatz wolle er noch ein Gebäude errichten. Dafür laufe das Baugenehmigungsverfahren.

Geschwister übernehmen

Sie und ihr Bruder Maximilian Rampf würden nun bald die Leitung der Geschäfte von ihrem Vater übernehmen, hat Liza Rampf gesagt. Das sei eine große Aufgabe, denn ihr Vater habe einen hohen Standard aufgebaut.

Von Bernd Geske