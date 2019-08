Rathenow

Der Rideplatz soll zur ersten alkoholfreien Zone Rathenows erklärt werden. Das wünscht sich André Neidt. Der 26-Jährige ist Mitarbeiter der Kreissportjugend Havelland, kümmert sich um die mobile Jugendarbeit und gehört zu denen, die maßgeblich daran beteiligt waren, das Rathenow einen neuen Freizeitplatz bekommt.

„Es ist ein sehr wichtiges Thema, dass mir schon lange auf der Seele brennt. Bisher ist es aber leider unter den Tisch gefallen“, so Neidt. In den letzten Wochen konnte er aufgrund anderer Verpflichtungen nicht so häufig präsent sein.

Den Rideplatz hatte er trotz Angelcamp und BasKIDball-Projekt dennoch stets im Blick. Er weiß, dass es in den letzten Wochen teilweise nicht gesittet zuging. Einige Besucher tranken Alkohol, zum Teil konsumierten Jugendliche sogar harte Drogen. Genau davor hatte André Neidt stets gewarnt.

Skatepark wird seit März genutzt

„Als wir das Konzept für den Platz erarbeitet haben, wies ich darauf hin, dass es nur funktionieren kann, wenn es ein Alkohol- und Drogenverbot gibt. In der alten Halle hatten wir das Hausrecht und konnten das Alkoholverbot problemlos durchsetzen. Auf dem Platz ist das nicht möglich. Deshalb muss etwas passieren, sonst geben wir das Ruder aus der Hand“, warnt der Jugendarbeiter.

Seit März steht der neue Skatepark auf dem Rideplatz, der immer mehr Kinder und Jugendliche anlockt. Aber auch als reiner Treffpunkt wird der Platz immer beliebter.

Insbesondere in den Sommerferien verbrachten hier viele Jugendliche ganze Nachmittage und Abende. Ein Streetworker ist aber nicht immer vor Ort – auch weil die zweite Streetworker-Stelle nach wie vor nicht besetzt ist.

Es muss jetzt etwas passieren

Am Donnerstag und Freitag war André Neidt auf dem Platz und erfuhr von Kindern und Jugendlichen, die regelmäßig ihre Freizeit hier verbringen, dass es wieder Probleme gab.

„Dabei wurde mir einmal mehr bewusst, dass sich dringend etwas ändern muss“, betont Neidt. Mit dieser Meinung ist er nicht allein. Breite Unterstützung kommt auch von vielen Jugendlichen.

„Es ärgert mich, wenn hier leere Flaschen und Scherben herum liegen, an denen sich andere verletzten können. Und auch die Stimmung gefällt mir nicht, wenn angetrunkene Leute hier rumsitzen“, sagt Ragner. Der Zwölfjährige ist mit seinem Scooter Stammgast.

Der Rideplatz ist keine Kneipe

„Das ist eine Jugend- und Sportstätte und in einer solchen ist Alkohol verboten, das war auch in der alten Halle so. Es ist schließlich ein Treffpunkt für die Gemeinschaft und keine Kneipe“, meint der 32-Jährige Marco.

„Es ist einfach ein schlechtes Vorbild für die Kinder, die hierher kommen“, pflichtet ihm der 30-Jährige Marcus bei. Er besucht den Platz regelmäßig mit seiner vierjährigen Tochter Felia-Alice.

Zum Rideplatz kommen auch viele Jugendliche, denen es Zuhause nicht gut geht, die in einem schwierigem Umfeld aufwachsen, weiß Neidt. „Mir ist es wichtig, dass sie hier nicht mit Alkohol und Drogen konfrontiert werden und unbeschwert ihre Zeit verbringen können“, betont der Jugendarbeiter.

Rechtliche Grundlage fehlt

Sorgen, dass er mit einem solchen Verbot auch bestimmte Gruppen verprellt, macht er sich nicht: „Betrunkene kann man ohnehin nicht erreichen. Zudem sind alle, mit denen ich darüber gesprochen habe, für ein Verbot. Wer Bier trinken möchte, kann ja in eine Kneipe gehen“, sagt Neidt.

Für ihn und die Mitarbeiter des Ordnungsamtes ist das Verbot die rechtliche Grundlage, um jene des Platzes zu verweisen, die sich nicht daran halten. Genau das sei derzeit nicht möglich. Neidt und auch einige Jugendliche sprechen immer mal wieder Besucher an, die Bier oder Schnaps dabei haben. Einige würden sich auch einsichtig zeigen.

„Es gibt aber auch andere, die sich darauf berufen, dass es ein öffentlicher Platz ist und Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit nicht verboten sei. Ich habe da keine Handhabe, deshalb muss die Stadt das regeln“, erklärt Neidt.

Abgeordnete sichern Unterstützung zu

Die Jugendlichen sind sich einig, wenn Alkohol im Spiel ist, laufen Sachen, die nicht kindgerecht sind und der Rideplatz ist nun mal für alle Generationen da. Deshalb appellieren sie an die Rathenower Abgeordneten, so schnell wie möglich ein Alkoholverbot durchzusetzen.

Die Unterstützung des Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung, Corrado Gursch ( CDU), ist ihm bereits sicher. „Ich unterstütze diese Idee. Es könnte dazu ein Antrag in die SVV eingebracht werden. Ich würde mich freuen, wenn alle Fraktionen gemeinsam mit André Neidt, den Verantwortlichen und dem Kreissportbund einen Konsens finden.“

Ähnlich sieht das der Fraktionsvorsitzende der Linken, Daniel Golze: „Wir müssen uns die Frage stellen wie wir André Neidt nicht nur dabei unterstützen und es durchsetzen.“

Von Christin Schmidt