Mit Hochdruck laufendie Bauarbeiten nach der Havarie einer Abwasserleitung im Friedrich-Ebert-Ring in Rathenow. Am Sonnabendnachmittag werde die Straße voraussichtlich wieder freigegeben, kündigte Rathenows Stadtsprecherin Anne Kießling am Freitagmittag an. Die Sperrung auf Höhe der Feierabendallee werde dann aufgehoben. Die Instandsetzungsarbeiten im Zuge des Rohrbruchs verlaufen bislang ohne zusätzliche Verzögerungen.

Im Anschluss wird die ursprüngliche Verkehrssituation mit den Umleitungsmaßnahmen aufgrund der Baustelle im Stadtgebietwiederhergestellt.

Die aufgerissene Fahrbahn im Friedrich-Ebert-Ring. Quelle: Kay Harzmann

Am Donnerstag war ein Abschnitt der Friedrich-Ebert-Straße abgesackt wegen des Abwasserrohrbruchs. Die Leitung liegt laut Anne Kießling in drei Metern Tiefe. Seitdem rollt der Verkehr im Zuge der Umleitung in der Goethe- und der Mittelstraße wieder ohne Einbahnstraßenregelung. Es kam zu Verkehrsstaus (MAZ berichtete).

