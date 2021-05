Ronald Seeger kündigt Rücktritt an: Ende einer Ära in Rathenow

Rathenow

„Wenn Ronald Seeger im Mai 2022 abtreten wird, geht eine Ära zu Ende. Hört sich abgedroschen an. Ist aber so. Seit 19 Jahren steht er an der Spitze der Rathenower Verwaltung. Seine Amtszeit ist drei Jahre länger als die der ewigen Kanzlerin Angela Merkel. Das will was heißen.

Um zu sehen, dass Rathenow sich unter seiner Führung positiv entwickelt hat, muss man nur einen Spaziergang durch die Stadt machen. Natürlich wird man, wenn man Bilanz zieht, auch Dinge entdecken, die nicht funktionieren. Zwei Mal hatten die politischen Herausforderer die Gelegenheit, ihn vom Thron zu stoßen. Zwei Mal ließ er ihnen keine Chance. Der Bürgermeister wird von den Bürgern gewählt. Und die haben ihn bislang für den Besten gehalten.“

Von Markus Kniebeler