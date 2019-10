Rathenow

„Mit großer Trauer und Entsetzen habe ich von den tödlichen Schüssen auf offener Straße und dem schrecklichen Angriff auf eine Synagoge in Halle erfahren“, schreibt Seeger in einer Mitteilung an die Presse. „Meine Gedanken sind bei den Familien der Opfer und den jüdischen Gemeinden, die einen so schrecklichen Anschlag an ihrem höchsten Feiertag erleiden mussten.“

Am Montag hatte ein 27-jähriger Mann zwei Menschen in der Saale-Stadt erschossen und versucht, einen Anschlag auf die Synagoge zu verüben. Nach bisherigen Erkenntnissen hat die Tat einen antisemitischen/rassistischen Hintergrund.

Ronald Seeger, Bürgermeister Rathenow Quelle: Markus Kniebeler

Er verurteile diese Tat persönlich und als Bürgermeister der Stadt Rathenow auf das Schärfste, so Seeger weiter. Der Anschlag sei ein Angriff auf unsere freiheitliche Gesellschaft.

„Für die Freiheit und Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger werden wir uns in Rathenow mit dem Aktionsbündnis ’Unser Rathenow. Miteinander. Füreinander’ und in der Partnerschaft für Demokratie Westhavelland & Nauen weiter entschieden einsetzen“, endet der Brief.

