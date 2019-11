Rückbesinnung auf die „Rathenower Erklärung“

Rathenow

Die stellvertretende Vereinsvorsitzende Martina Peters erinnerte an den Anfang: „Der Verein ‚Aktiv trotz Arbeitslosigkeit’ wurde im November 2001 durch 26 Westhavelländer, während eines Kurses beim damaligen Bildungsträger in Rathenow, dem Europäischen Bildungswerk, gegründet. Seitdem begleiten wir, bis heute, arbeitslose Menschen auf dem Weg zurück in Arbeit. Wir helfen beim Ausfüllen von Anträgen, bei der Lösung privater Probleme, bei der Kinderbetreuung und auch mal in einer Notlage“, sagt die stellvertretende Vereinsvorsitzende Martina Peters.

Grundsätzliche Hilfe

Die Vereinsmitglieder seien gut vernetzt mit anderen Vereinen und man werde durch die Stadt, das Jobcenter und die AFP Premnitz unterstützt. Seit gut drei Jahren kümmere sich der Verein auch um Menschen und Familien mit Migrationshintergrund. „Wir begleiten sie zu Behörden und helfen beim Schreiben von Bewerbungen“, so Martina Peters.

Eine neue Wohnung

Seit einigen Wochen kommen die jungen somalischen Frauen Fadumo Mohamed Ali mit ihrer 17 Monate alten Tochter Amira und Fardusa Said-Tabit mit ihrer 20 Monate alten Tochter Lamya regelmäßig zum Verein. „Der schwangeren Fadumo konnten wir helfen, einen Kindergartenplatz zu finden und ab 1. März kann sie eine größere Wohnung beziehen“, erzählt Beate Brügmann, die seit August für ein halbes Jahr als Ein-Euro-Jobberin bei Aktiv hilft.

Beim Tag der offenen Tür. Quelle: Uwe Hoffmann

Und weiter: „Auch Fardusa wollen wir mit einer Wohnung und einem Kita-Platz helfen.“ Zum Tag der offenen Tür brachten beide noch drei weitere Frauen aus Somalia mit. Zum Buffet steuerten sie Hühnchen mit Reis, mit Hackfleisch gefüllte Teigtaschen und einen Kuchen bei. „Ich arbeite gern hier“, so Beate Brügmann. „Man lernt die Menschen, die ihr Land verlassen haben, und ihr Schicksal kennen. Die Menschen, die zu uns in die Sprechstunde kommen, nehmen unsere Hilfe an und bemühen sich zu integrieren. Dann macht helfen aus Spaß.“

Turbulente Zeiten

Im Kampf gegen Arbeitslosigkeit und die Folgen für die Menschen hatte Aktiv bereits in den ersten Jahren seit Gründung turbulente Zeiten. „Am 6. März 2003 haben wir in Rathenow die erste Demonstration gegen die geplanten Hartz-IV-Reformen organisiert und verfassten die Rathenower Erklärung gegen Hartz-IV. Rund 600 Menschen haben daran teilgenommen.“ Das weiß noch Gründungsmitglied Sylvia Vogt, die zum Tag der offenen Tür Tafeln mit Zeitungsausschnitten aus der Zeit ausstellte.

Beate Brügmann ist seit August für ein halbes Jahr als Ein-Euro-Jobberin beim Aktiv e.V. Quelle: Uwe Hoffmann

Am 16. April folgte die nächste Kundgebung. Immer wieder kamen auch Landespolitiker. Im Jahr 2003 betrug die Arbeitslosenquote 28,1 Prozent. Regelmäßig beteiligte sich Aktiv an Veranstaltungen in der Stadt: das Hoffest des Europäischen Bildungswerks, der Kinderfasching für sozialschwache Familien, das Hafenfest, der Frühjahrsputz der Stadt, das Kirchberg-, Stadt- und Weinfest. Mehrere Jahre betreute der Verein die ehemalige Skaterhalle in der Schopenhauer Straße.

Hier erfährt man mehr

Über die Arbeit von Aktiv kann man sich im Büro am Schleusenplatz 4 informieren: Montag bis Freitag, 8.30 bis 14.30 Uhr, Telefon 03385/49 67 69. Kontakt auch unter aktiv.rn@gmx.de oder auf der Facebookseite.

Von Uwe Hoffmann