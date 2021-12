Januar

Januar: Weil das Personal fehlt, wird am 2. Januar der Kreißsaal im Rathenower Krankenhaus geschlossen. +++ Am 6. Januar wird bekannt, dass der Lockdown bis Ende des Monats verlängert wird. Die Stimmung im Rathenower Einzelhandel ist auf einem Tiefpunkt +++ Winfried Rall, langjähriger Geschäftsführer des Wasser- und Bodenverbandes Untere Havel/Brandenburger Havel geht in Ruhestand.

Februar:Anfang Februar kommt es in Rathenow zu einem heftigen Wintereinbruch. Eisiger Wind und Temperaturen um minus 10 Grad lassen die Rathenower bibbern. +++ Am 17. Februar findet eine Stadtverordnetenversammlung erstmals in Hybridform statt: Vier Abgeordnete folgen der Sitzung am heimischen Computer.

März: Anfang März öffnen nach wochenlanger Zwangsschließung auch in Rathenow die Frisöre wieder. +++ Frank Hübner, ehemaliger Stadtverordneter und Mitarbeite von Christian Görke, erliegt einer Corona-Infektion. +++ Am 30. März eröffnet in einem Ladenlokal in der Berliner Straße ein Corona-Testzentrum. Betrieben wird es von der Stadt und einem Team um den Apotheker Eckhard Galys.

April: Am 6. April beginnen die Arbeiten zur Sanierung der Klusgrabenbrücke. Die L 98 zwischen Rathenow und Bamme wird voll gesperrt. +++ Ein Feuer bricht am 12. April auf dem Gelände der Stahlbaufirma Koch im Grünauer Fenn aus. Über 150 Feuerwehrleute bringen den Brand unter Kontrolle. +++ Endlich wird am 14. April in der Havellandhalle ein Corona-Impfzentrum eröffnet. Am ersten Tag werden gleich 200 Menschen immunisiert. +++ Chaotische Tage im Optikpark: Am 17. April startet die Anlage am Schwedendamm in die Saison, am 19. April wird sie wegen der hohen Corona-Zahlen wieder geschlossen. +++ Eine anonyme Bombendrohung gegen das Rathenower Rathaus legt am 21. April Teile der Innenstadt lahm. +++ In der Genthiner Straße tritt Ende April eine Temporeduzierung in Kraft: Nachts darf nicht schneller als 30 km/h gefahren werden.

Mai:Anfang Mai wird die Bundeswehr zum Gespött der Stadt. Ein Konvoi mit zig Fahrzeugen will über die Jederitzer Brücke fahren, die seit Ewigkeiten für den Schwerlastverkehr gesperrt ist. Mühsam müssen sich die Laster aus der Sackgasse herausmanövrieren. +++ Zehn abschließbare Fahrradboxen werden am Bahnhof aufgestellt und sind im Nu vermietet. +++ Am 31. Mai starten auch in Rathenow die Schulen wieder in den Präsenzunterricht. Ein kontinuierlicher Rückgang der Corona-Inzidenzzahlen macht es möglich.

Juni: Weil wegen der Körgraben-Sanierung die Fehrbelliner Straße gesperrt ist, wird im Zentrum die Verkehrsführung geändert. Mittel- und Goethestraße dürfen nur noch in eine Richtung durchfahren werden. Es kommt zu Staus und langen Wartezeiten. Die Nerven von Autofahrern und Anwohnern liegen blank. +++ Großer Tag für die Rathenower Feuerwehr: Am 11. Juni trifft die neue Drehleiter ein. Das 750000 Euro teure Gerät wird den Bürgern auf dem Hof der Feuerwache vorgestellt. Eine größere Einzelinvestition hat es bei der Feuerwehr noch nie gegeben. +++ Das letzte Stündlein der alten Seegerschule hat begonnen. Ende Juni findet der Umzug in die Ersatzschule aus Containern statt: Der Weg für den Umbau ist frei.

Juli: 240 Tage lang war das Haveltorkino wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Am 1. Juli endet diese schmerzvolle Zwangspause: In allen Sälen werden wieder Filme gezeigt. +++ Der 2. Juli wird für die Rathenower Feuerwehr zu einem Großkampftag. In einer Nacht müssen die Helfer vier brennende Autos löschen. +++ Nach Monaten der coronabedingten Kunstabstinenz wird am 17. Juli im Kulturzentrum endlich wieder eine Ausstellung eröffnet. Zu sehen sind Fotos von Frank Sonnenberg, Gemälde von Angela Mrositzki und Skulpturen von Nicoletta Braccioni. +++ Ende Juli wird am Ufer des Wolzensees der Leichnam eines betagten Mannes gefunden. Offenbar war der Mann bei einem Badeunfall ums Leben gekommen.

August: Laut und bunt geht es am 7. August im Hof der Schwedendamm-Mühle zu. Fünf Bands spielen für das Publikum und setzen ein Zeichen für Toleranz und Vielfalt. +++ Zur Serenade im Optikpark zieht es am 14. August unzählige Besucher, die sich von Lichtinstallationen und künstlerischen Darbietungen begeistern lassen. +++ Hoher Besuch an der Havel: Am 20. August informieren sich Nabu-Präsident Jörg-Andreas Krüger und die sachsen-anhaltinische Bundestagsabgeordnete Steffi Lemke auf einer Bootstour von Havelberg nach Strodehne über den Stand der Havel-Renaturierung.

September: Verlust im Rathenower Rathaus. Anfang September wird bekannt, dass Jens Hubald, stellvertretender Leiter des Bauamtes, Ende des Jahres die Verwaltung verlässt, um Uwe Hummel als Vorstand der Rathenower Wohnungsbaugenossenschaft abzulösen. +++ Erstmals treffen am 2. September die sechs Direktkandidaten im Wahlkreis 60 zu Bundestagswahl in Rathenow aufeinander. Organisator der lebhaften Runde: Das Kinder- und Jugendparlament und die MAZ-Lokalredaktion. +++ Am ersten September-Wochenende geht das Rathenower Stadtfest über die Bühne – wegen der Corona-Einschränkungen kommt die ganz große Stimmung nicht auf. +++ Am 17. September wird in der Havellandhalle die letzte Corona-Schutzimpfung verabreicht: Danach wird das Impfzentrum des Kreises abgebaut. +++ Am 26. September findet die Bundestagswahl statt. Das Direktmandat in Wahlkreis 60 holt Sonja Eichwede von der SPD.

Oktober: Schrecken am 7. Oktober in Rathenow. Weil im Rathaus eine Bombendrohung gefunden wurde, wird die halbe Innenstadt gesperrt. Spürhunde suchen die Verwaltung ab und geben nach rund vier Stunden Entwarnung. Es war bereits der vierte Vorfall dieser Art innerhalb von gut zwei Jahren. +++ Neuer Betreiber des Corona-Testzentrums in der Berliner Straße: Das IKW löst die Stadt ab. Tests müssen in den ersten Wochen bezahlt werden. +++ Das Sturmtief Ignatz beschert der Rathenower Feuerwehr am 21. Oktober viel Arbeit: Äste brechen ab, Bäume knicken um. In der Pfarrer-Fröhlich-Straße wird eine große Linde umgeweht. +++ Ende Oktober wird bekannt, dass Optikpark-Chefin Kathrin Fredrich die Nachfolge von Bettina Götze, der Ende des Jahres in Ruhestand gehenden Geschäftsführerin des Kulturzentrums, übernimmt.

November: Der denkmalgeschützten Güterbahnhofs in der Verladestraße wird – nachdem der Denkmalschutz grünes Licht gegeben hat, abgerissen. +++ Im zweiten Anlauf wird vom Land ein Förderantrag zum Ausbau der Skate-Anlage auf dem Rideplatz gebilligt; Fast 400000 Euro aus einem Bundesprogramm werden bewilligt. +++ Bei einer Impfaktion im Landratsamt am 26. November gehen hunderte Impfwillige leer aus, weil die Kapazitäten nicht ausreichen.

Dezember:Anfang Dezember gibt die Polizei bekannt, vier Jugendliche ermittelt zu haben, die für eine Serie von sieben Brandstiftungen verantwortlich sind. +++ Am 6. Dezember wird im Optikpark ein Corona-Testzentrum eröffnet. +++Ein Ladenlokal in der Berliner Straße wird zur Impfstelle. Am 9. Dezember startet der Betrieb.

