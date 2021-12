Rückblick auf das Jahr 2021 in den Rathenower Ortsteilen 

Januar

Ein hölzerner Aussichtsstuhl am Steckelsdorfer Waldrand wird vermisst. Es stellt sich heraus, dass hinter dem Verschwinden keine dreisten Diebe stecken, sondern der Landkreis, der den instabilen Stuhl hat abbauen lassen.

Februar: Anfang Februar meldet sich der Winter mit Sturm und Frost zurück. In Semlin fällt die Feuerwehr mehrere Bäume, die auf ein Ferienhaus zu stürzen drohen. +++ Der Frost erschwert die Bedienung des Nadelwehrs in Grütz: Durch vereistes Spritzwasser funktionieren die Laufschienen der Schütze nicht. Doch nach zehn kalten Tagen wird es wieder wärmer.

März: Sturmtief Klaus zieht Mitte März glimpflich über die Region hinweg. Lediglich auf dem Havel-Radweg bei Göttlin muss die Feuerwehr zwei umgestürzte Bäume beseitigen.

April: Mitte April sorgen die Pläne eines Investors aus Leipzig, auf dem Gelände der Marina in Grütz eine Ferienhausanlage zu errichten, für Aufregung im Dorf.+++Ende April wird ein Motorradfahrer bei einem Unfall zwischen Rathenow und Semlin schwer verletzt. +++ Der Steckelsdorfer Corrado Gursch wird zum Vorsitzenden der CDU-Kreistagsfraktion gewählt.

Mai: Die Bauarbeiten am Gehweg der Grützer Chaussee in Göttlin sind in vollem Gange.+++Ärger in Steckelsdorf: Der Betreiber des Campingplatzes will die Badestelle nicht öffentlich zugänglich machen und lässt – ohne Genehmigung – einen Zaun errichten.

Juni: Anfang Juni trifft sich ein Teil der aktiven Steckelsdorfer Dorfgemeinschaft, um den Rundwanderweg um den See freizuschneiden.

Juli: Der Brückensteg über den Grenzgraben am Uferweg des Hohennauener Sees zwischen Ferchesar und Semlin wurde erneuert und wird Anfang Juli eingeweiht.+++ Landrat Roger Lewandowski macht im Rahmen seiner Sommertour am 28. Juli in Grütz Station und lässt sich vom Ortsvorsteher das Dorf zeigen. +++ Der Karl-Mertens-Kunstverein aus Rathenow veranstaltet Mitte Juli sein 15. Künstlersymposium auf dem Vierseitenhof der Künstlerfamilie Lenzen in Steckelsdorf.

August:Bei Böhne wird eine Schautafel aufgestellt, die an den Hermshof, eine frühere Ziegelei mit Landwirtschaft, erinnert. +++ Anfang August setzt ein Segelflieger auf einem Steckelsdorfer Acker zu einer Notlandung an, weil die Thermik nicht ausreicht.

September: Die Göttliner Kirche wird am 5. September nach über zweijähriger Sanierung eingeweiht.

Oktober: Anfang Oktober wird bekannt, dass Steckelsdorf Sieger des diesjährigen Kreiswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ ist.+++ In Göttlin findet am 23. Oktober das traditionelle Kürbisfest statt.

November: Der Steckelsdorfer Ortsvorsteher Corrado Gursch wird Mitte November von den Mitgliedern des CDU-Stadtverbands zum Kandidaten für die Rathenower Bürgermeisterwahl nominiert.

Dezember: Anfang Dezember erhält die Feuerwehr Semlin ein neues Mehrzweckfahrzeug.+++ Anfang Dezember werden auf dem Steckelsdorfer Spielplatz neue Geräte eingeweiht, die aus dem Bürgerbudget finanziert wurden.

