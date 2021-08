Rathenow

Die Rathenower Stadtverordneten haben Bürgermeister Ronald Seeger in den Ruhestand versetzt. Am Mittwochabend wurde einem entsprechenden Antrag mehrheitlich zugestimmt (12 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen, drei Enthaltungen).

Doch was sich wie eine Formalie anhört, war ein Politstück voller Brisanz. Um das zu verstehen, muss man einen Blick zurückwerfen. Ende Mai hatte Ronald Seeger die Öffentlichkeit darüber informiert, dass er sein Amt niederzulegen gedenke. Als Grund gab der Bürgermeister gesundheitliche Probleme an. Nach zwei Stürzen fühle er sich nicht mehr in der Lage, die volle Amtszeit zu absolvieren, so seine Erklärung. Den Mai 2022 habe er als Karriereende gewählt, weil er dann 20 Jahre im Dienst sei. Dieses runde Jubiläum sei ein guter Anlass, die Amtsgeschäfte an einen Nachfolger zu übergeben.

Die Abstimmung am Mittwoch sollte ein formaler Akt werden. Denn die SVV als Dienstherr des Bürgermeisters muss einem solchen Antrag zustimmen.

Karsten Ziehm (FDP) forderte den Bürgermeister zum schnellen Rücktritt auf. Quelle: Markus Kniebeler

Doch so einfach, wie gedacht, ging es dann nicht. Karsten Ziehm (FDP) brachte schwere Geschütze in Stellung. Er warf Ronald Seeger vor, den Zeitpunkt für einen rechtzeitigen Abgang verpasst zu haben. „Der Zeitpunkt, an dem Sie sich zurückziehen wollen, ist nicht zu verstehen“, adressierte er Ronald Seeger, der aus persönlichen Gründen nicht an der Sitzung teilnehmen konnte. Wenn jemand erkenne, dass er die Amtsgeschäfte aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben könne, dann müsse er Konsequenzen ziehen, und zwar so schnell wie möglich.

„Wenn es nicht mehr geht, dann haben sich die persönlichen Interessen den dienstlichen Notwendigkeiten unterzuordnen“, sagte Ziehm, und spielte damit auf Seegers Aussage an, er wolle bis zu seinem 20. Dienstjubiläum im Amt bleiben. Ziehm wurde noch deutlicher. „Herr Seeger, schaffen Sie schnell klare Verhältnisse. Gehen Sie zum 31. Dezember in den Ruhestand.“

Antrag mit Formfehlern?

Daniel Golze (Linke) gab zu verstehen, dass er dem Antrag Seegers aus formalrechtlichen Gründen nicht zustimmen könne. Zum einen sei der Antrag nur dem Vorsitzenden der SVV zugegangen. Dabei hätte jeder Abgeordnete diesen erhalten müssen. Außerdem habe Seeger sich bei der Begründung des Antrags auf einen falschen Paragraphen des Landesbeamtengesetzes bezogen. Wenn man über den – falschen – Antrag abstimme, könne das beamtenrechtliche Konsequenzen haben.

Verwirrung im Blauen Saal

Nach diesen Beiträgen herrschte im Blauen Saal einige Verwirrung. Auf Vorschlag des SVV-Vorsitzenden Corrado Gursch zogen sich die Vorsitzenden der Fraktionen zur Beratung zurück. Gursch erklärte danach, es gebe zwei Möglichkeiten. Den Beschluss auf die nächste SVV-Sitzung zu vertagen. Oder über ihn abzustimmen. Der Antrag von Christian Rieck (Die Partei/Linke), den Beschluss zu vertagen, fand nicht die erforderliche Mehrheit. Dann wurde über den ursprünglichen Antrag abgestimmt. Mit dem eingangs erwähnten Ergebnis. Damit wird der Bürgermeister, wenn es keine Beanstandungen an dem Beschluss gibt, am 31. Mai 2022 in den Ruhestand versetzt .

Von Markus Kniebeler