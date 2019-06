Rathenow

„Wir schwänzen nicht, wir kämpfen für eine bessere Welt“. Diese auf ein Plakat gepinselte Klarstellung war am Freitagvormittag auf dem Märkischen Platz zu lesen. Dort hatten sich rund 200 Menschen zur ersten „Fridays for Future“-Kundgebung in Rathenow versammelt.

Premiere in der Kreisstadt

Vor allem Jahn-Gymnasiasten, aber auch Schüler anderer Schulen waren dem Aufruf Juma Missfelders und John Matekes gefolgt. Die beiden Neuntklässler hatten nach dem Vorbild der weltweit stattfindenden Klimaschutz-Demonstrationen, die von der schwedischen Schülerin Greta Thunberg initiiert wurden, eine solche nun auch in der havelländischen Kreisstadt organisiert.

Zur Galerie Am Freitag versammelten sich rund 200 Menschen, zum Großteil Schüler, auf dem Märkischen Platz zur ersten „Fridays for Future“-Demo in Rathenow. Mit Transparenten, Reden und einem Zug durchs Stadtzentrum warben sie für Klimaschutz.

„Die Politik kommt beim Klimaschutz nicht voran. Deshalb müssen wir die Sache selber in die Hand nehmen“, rief Juma den Mitschülern zu. Und fuhr, von Applaus begleitet fort: „Wenn wir uns nicht um unsere Umwelt kümmern, werden wir aussterben wie die Dinosaurier.“

Engagierte Neuntklässler

„Wir haben fast unser ganzes Leben noch vor uns“, sagte der 15-jährige Willi. „Da können wir nicht tatenlos zusehen, wie unsere Umwelt zerstört wird.“ Und sein Kumpel Johann ergänzte, dass jede Aktivität zähle. „Auch wenn man nur ein bisschen tut – Hauptsache man tut etwas.“

Gastrednerin bei der Kundgebung: Diana Golze, Vorsitzende der Rathenower Stadtverordnetenversammlung. Quelle: Markus Kniebeler

Diesen Gedanken griff Diana Golze, die Vorsitzende der Rathenower Stadtverordnetenversammlung, in ihrer Ansprache auf. „Wenn viele kleine Menschen an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, dann können sie das Gesicht der Welt verändern“, zitierte sie eine afrikanische Volksweisheit.

„Ihr habt jedes Recht der Welt, euch einzumischen und die Zukunft in eure Hände zu nehmen“, hatte Golze zu Beginn ihrer Rede gesagt. Gerade beim Thema Klimaschutz werde von Politikern viel geredet, aber viel zu wenig getan.

Eindringlicher Appell

„Ihr zeigt heute, dass ihr nicht allein seid, dass man etwas tun kann gegen dunkle Zukunftsvisionen – auch hier in Rathenow“, fuhr sie fort. Und appellierte an jeden einzelnen, dazu beizutragen, die Welt ein bisschen besser zu machen. Jeder, der Müll vermeide, bewusster einkaufe, mit öffentlichen Verkehrsmittel fahre, leiste seinen Beitrag.

Solidarität der Älteren

Unter die Schüler hatte sich übrigens auch einige Erwachsene gemischt. „Oma für die Zukunft ihrer Enkel“ stand auf einem Schild, das Gerda Kranz sich umgehängt hatte.

„Ich will die jungen Leute in ihrem Engagement unterstützen. Deshalb bin ich hier“, sagte die Seniorin. Annette Lapschies ergänzte, dass es ihr darum gehe, zu zeigen, dass nach vielen negativen Schlagzeilen von Rathenow auch positive Impulse ausgehen.

Nach der Kundgebung auf dem Märkischen Platz marschierten die Demonstranten zu Sankt-Marien-Andreas-Kirche. Quelle: Markus Kniebeler

Nach den kurzen Ansprachen malten die Schüler mit Straßenkreide Appelle auf den Märkischen Platz. Juma Missfelder und John Mateke nutzten die kleine Pause, um eine erste Bilanz zu ziehen.

Erfolg trotz kleiner Panne

Vom Organisatorischen her sei nicht alles glatt gelaufen, sagte Juma, und spielte auf den Ausfall des Mikrofons an. „Aber der Zuspruch war klasse“, so die beiden unisono. So viele Menschen hätten sie bei der Premiere nicht erwartet, sagten sie, und deuteten an, dass das nicht die letzte Demo dieser Art in Rathenow gewesen sei.

Um 11 Uhr formierten sich die Teilnehmer der Kundgebung zu einem Zug und marschierten zur Sankt-Marien-Andreas-Kirche. Gegen Mittag war die erste „Fridays for Future“-Demo in Rathenow Geschichte.

