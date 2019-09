Die Gegend um Gülpe zählt zu den dunkelsten Regionen in Europa – und ist deshalb Hotspot für Hobbyastronomen. Damit das so bleibt, werden im Herbst 2021 spezielle Leuchten aufgestellt. Sie strahlen ihr Licht gezielt ab und schützen so auch Insekten. Das Dorf wird Teil eines bundesweiten Pilotprojektes.