Havelland

Von mindestens zwölf Fahrzeugen im Havelland ist im Zeitraum vom 2. bis 6. Januar der Rußpartikelfilter abgebaut und entwendet worden.

In Rathenow waren insgesamt vier Transporter betroffen, die an drei verschiedenen Standorten abgestellt waren. Die Täter durchtrennten Leitungen und bauten dann die Rußpartikelfilter aus. Dabei hinterließen sie teilweise erheblichen Schäden an den Fahrzeugen.

In Falkensee wurden von zwei Firmenfahrzeugen die Filter des Abgassystems gestohlen. In Nauen waren sechs Transporter eines Autohauses betroffen.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 20000 Euro. Ein Zusammenhang der Taten wird geprüft.

Von MAZ online