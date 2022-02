Rathenow

Während des jüngsten Rathenower Bauausschusses ging es um ein mögliches Konzept für das Heimatmuseum. Aktuell wird die Geschichte der Stadt in Bild, Schrift und in Form von Gegenständen aller Art in der Berliner Straße ausgestellt. Nach dem Plan des Heimatvereins würde das Museum mit in das Gebäude der Stadtbibliothek am Schleusenplatz ziehen. Neben den Vereinsmitgliedern findet dieser Vorschlag auch Unterstützung bei Sebastian Lodwig und Katja Poschmann (beide SPD).

„Ich unterstütze die Vorschläge des Heimatvereins, in den Räumlichkeiten der Stadtbibliothek einen neuen Standort zu finden,“ so Lodwig. „Nicht nur die Lage, sondern auch das historische Umfeld bietet sich an dieser Stelle an. Hier könnte ein attraktives Angebot für alle Generationen geschaffen werden.“ Ein erster Schritt sei getan, jetzt gelte es, eine mögliche Umsetzung zu finden. „Dies muss gemeinsam und in enger Abstimmung mit den Mitarbeitern vor Ort geschehen“, so Lodwig. Auch das Land Brandenburg hat sich die Stärkung von bestehenden Kultureinrichtungen wie Museen und Theater, aber auch Bibliotheken zur Aufgabe gemacht. Eine entsprechende Förderrichtlinie wurde bereits Oktober auf den Weg gebracht.

Brandenburg fördert Kultur auf dem Land

Ziel ist es, kulturelle Einrichtungen weiter zu entwickeln und aus ihnen lebendige Treffpunkte des Zusammenhalts zu machen. Dafür stellt das Kulturministerium unter Ministerin Manja Schüle (SPD) für den Förderzeitraum mehr als 3 Millionen Euro für „Kulturelle Ankerpunkte“ im ländlichen Raum zur Verfügung. Die jeweiligen Projekte werden mit 100 000 Euro bis 150 000 Euro pro Jahr gefördert. Ein Hauptkriterium dieser Förderung ist, dass sie mit der regionalen Bevölkerung entwickelt und getragen werden.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Katja Poschmann: „Die geplanten Synergieeffekte zwischen dem Heimatmuseum und der Stadtbibliothek finde ich besonders spannend. Für die Umsetzung könnten Fördermittel durch das Land möglich sein, denn genau für solche großartigen Projekte hat das Ministerium die Kulturangebote im ländlichen Raum verstärkt. Sobald feststeht, welcher Finanzierungsbedarf besteht, stehe ich gerne zur Verfügung, um die Fördermöglichkeiten des Landes zu erörtern“.

Von MAZonline