SPD nominiert Kandidaten für die Rathenower Bürgermeisterwahl

Rathenow

Das Teilnehmerfeld im Rennen um das Amt der Rathenower Bürgermeisters ist größer geworden. Nachdem die Linke mit Diana Golze und die CDU mit Corrado Gursch bereits ihre Bewerber benannt haben, schickt nun auch die SPD einen Kandidaten ins Rennen. Am Mittwochabend nominierte der Rathenower SPD-Ortsverein Sebastian Lodwig für die Wahl am 6. März.

Obwohl der 36-Jährige in der letzten Zeit auf der kommunalpolitischen Bühne eher eine Nebenrolle gespielt hat, ist er kein unbekannter Akteur. Mit 17 Jahren gehörte der gelernte Bankkaufmann zu den Gründungsmitgliedern des Rathenower Kinder- und Jugendparlamentes, dessen Vorsitz er von 2005 bis 2008 führte.

Fünf Jahre lang Stadtverordneter

2009 wechselte er dann in die Kommunalpolitik, wurde Stadtverordneter, damals noch parteilos, und trat 2011 in die SPD ein. Bei der Kommunalwahl 2014 verpasste er den erneuten Einzug ins Rathenower Stadtparlament ist aber heute noch als sachkundiger Bürger in zwei Ausschüssen aktiv.

Beruflich orientierte sich Lodwig nach neun Jahren bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse um, wurde Vertriebsmitarbeiter in einem Autohaus und machte dann im Jahr 2016, wie er es am Mittwochabend ausdrückte, sein Hobby zum Beruf. Die Erfahrungen, die er während seiner langjährigen ehrenamtlichen Tätigkeit beim THW Rathenow gesammelt hatte, kamen und kommen ihm bei seiner Arbeit als Sachbearbeiter Zivil- und Katastrophenschutz beim Landkreis Havelland zugute.

Besondere Herausforderung

Lodwig sagte, er sei mit seiner Heimatstadt tief verwurzelt und wolle als Bürgermeister dazu beitragen, die Stadt und ihre Ortsteile erfolgreich in die Zukunft zu bringen. Als besondere Herausforderung benannte er es, in der Stadt attraktiv für Zuzügler zu machen, ohne die bereits hier Lebenden zu überfordern. „Ich möchte, dass Rathenow eine moderne und attraktive Stadt ist, die man sich aber auch leisten kann. Rathenow soll wachsen, aber eben gesund.“

Lodwigs Bewerbungsrede wurde von den Mitgliedern des Ortsvereins im Havelrestaurant Schwedendamm mit viel Beifall bedacht. Mit nur einer Gegenstimme wurde er zum offiziellen Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters nominiert.

Von Markus Kniebeler