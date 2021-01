Rathenow

Wer Mitte April am Alten Hafen unterwegs war, der hatte einen freien Blick auf den Stadtkanal und das gegenüberliegende Ufer. Kein Hausboot, kein Sportboot, kein Kanu: Der Anlegesteg war leer gefegt. Und das in den Osterferien, wo normalerweise reger Bootsbetrieb herrscht.

Keine zwei Monate später ein komplett anderes Bild. Die Boote liegen dich an dicht, an der Stadtschleuse kommt es zu Wartezeiten, auf dem Wasser herrscht Hochbetrieb.

Berg- und Talfahrt

In diesen beiden Szenen spiegelt sich die gesamte touristische Saison. Eine Saison mit Extremen, wie es sie so noch nicht gegeben hat. „Es war eine echte Berg- und Talfahrt“, sagt Christiane Wand, Mitarbeiterin des Tourismusvereins Westhavelland. „Corona hat den gewohnten Jahresablauf komplett durcheinander gewirbelt.“

Christiane Wand (re.) und Stefanie Marquardt, Mitarbeiterinnen des Torismusvereins, im Büro am Freien Hof. Quelle: Markus Kniebeler

Das fing damit an, dass das gesamte öffentliche Leben – und damit auch der Reiseverkehr – Mitte März für fast zwei Monate heruntergefahren werden musste. Gaststätten, Pensionen, Hotels, Bootsverleihe und andere touristische Anlaufpunkte – alles dicht. Und das zu einem Zeitpunkt, an dem das touristische Geschäft normalerweise anzieht. „Das war schon trostlos“, sagt Christiane Wand.

Auch das Büro des Tourismusvereins musste acht Wochen lang schließen. Aber Christiane Wand und ihre Kollegin Stefanie Marquardt hielten die Stellung. Waren telefonisch erreichbar, leiteten Informationen über Hilfsprogramme an die Mitglieder weiter, hielten den Kontakt.

Ansturm nach den Corona-Lockerungen

Dass die beiden Tourismusexpertinnen den Betrieb während der Schließung nicht heruntergefahren hatten, erwies sich als Segen. Denn so waren die gerüstet für den Ansturm, der nach der Lockerung der Corona-Restriktionen losbrach.

Nach dem 25. Mai, dem Tag, an dem Hotels und Pensionen wieder öffnen durften, häuften sich die Anfragen. Vor allem, wenn Kunden unangemeldet im Büro auftauchten und spontan nach einer Übernachtungsmöglichkeit fragten, wurde es schwierig. „Wir mussten manchmal lange suchen, aber fast immer haben wir noch etwas gefunden“, sagt Christiane Wand.

Vor allem in den Ende Juni beginnenden Sommerferien erlebte das Havelland einen regelrechten Boom. Auf dem Wohnmobilparkplatz in der Baustraße gab es selten einen freien Platz, auch die Campingplätze im Umland meldeten eine hohe Nachfrage.

Auf dem Wohnmobilparkplatz in der Baustraße war zeitweise kein freier Platz zu bekommen. Quelle: Markus Kniebeler

Auf der Havel waren so viele Sport- und Hausboote unterwegs wie selten zuvor. Nicht immer hatten die Freizeitkapitäne ihr Gefährt im Griff, was vor allem an Schleusen und anderen Engstellen zu Problemen führte.

Und um einzuschätzen, dass auch der Radtourismus zugenommen hatte, musste man kein Fachmann sein. In Rathenow und Umgebung begegnete man alle naslang dick bepackten Pedaleuren, die alleine oder in Gruppen unterwegs waren.

Mehr Infomaterial verschickt

Dass das Havelland in der Gunst der Urlauber gestiegen war, lässt sich an einer Zahl gut ablesen. 269 Mal verschickten die Damen vom Tourismusbüro im vergangenen Jahr Infomaterial auf Anfrage – Broschüren, Gastgebervereichnisse, Radwanderkarten und ähnliches. Im Jahr 2019 hatten sie 188 Infopakete verschickt.

Doch nicht in allen Bereichen wurden im Sommer Zuwächse verzeichnet. Weil wegen der Pandemie die Kontakte eingeschränkt werden mussten, ging die Zahl der Stadtführungen massiv zurück. Ganze elf Mal brach Christiane Wand mit kleinen Gruppen auf, um die Schönheiten Rathenows zu präsentieren. Insgesamt 95 Personen zeigte sie die Stadt. Im Vorjahr hatten an 45 Führungen rund 1150 Menschen teilgenommen. Viele davon waren Passagiere des Flusskreuzfahrtschiffes Königstein, das im vergangenen Jahr coronabedingt nicht in Rathenow Station gemacht hat.

Ernüchterung nach dem Sommerboom

Zu dieser kuriosen Saison gehört, dass auf den Sommerboom die Ernüchterung folgte. Seit dem Anstieg der Corona-Zahlen im Oktober sind die Anfragen im Büro am Freien Hof spürbar zurückgegangen. Und nach Verhängung des erneuten Beherbergungsverbotes Ende Oktober geht das Interesse gegen Null.

Seit dem 16. Dezember ist das Büro des Tourismusvereins Westhavelland geschlossen. Quelle: Markus Kniebeler-

Seit dem 16. Dezember ist auch das Büro des Vereins wieder geschlossen. Wie beim ersten Lockdown halten Christiane Wand und Stefanie Marquardt die Stellung. Und harren der Dinge, die da kommen.

Kaum Anfragen für die kommende Saison

Doch der Ausblick auf die kommende Saison ist mehr als ungewiss. „Die Anbieter von Bus- und Schiffsreisen sind sehr zurückhaltend, da haben wir noch keine Anfragen erhalten“, sagt Christiane Wand. Und auch Privatleute hätten derzeit offenbar anderes im Sinn, als den kommenden Urlaub zu planen.

Allerdings hat das vergangene Frühjahr gezeigt, dass sich die Lage schlagartig ändern kann. Und etwas anderes hat sich in diesem Krisenjahr auch herauskristallisiert: Die Menschen, die auf Fernreisen verzichten mussten, haben das Havelland als Reiseregion entdeckt. „Es wäre schön, wenn von diesem Effekt etwas hängen bleibt“, sagt Christiane Wand. Die Chancen dafür stehen gar nicht mal so schlecht.

Von Markus Kniebeler