Am 1. Mai eröffneten die Rathenower Segelvereine die diesjährige Saison. Im Mittelpunkt stand die Eröffnung der 100. Segelsaison des Rathenower Wassersportverein 1922 (RWS). Wie auch bei den befreundeten Kanuten geht das Gründungsdatum auf den 11. Juni 1922 zurück. Die Wassersportfreunde wollten damals, organisiert im Verein, vielen Rathenowern die Möglichkeit zu wassersportlicher Aktivität bieten.

Natürlich legte jede Sektion ihr Augenmerk besonders auf die eigene Sportart. Die Segler, welche früher die Havel von Milow bis Grütz als Segelrevier besegelten, fanden später am Hohennauener-Ferchesarer See ein weiteres neues Domizil, da es sich naturgemäß auf einem See besser segelt als auf einem Fluss. Die neue Segelheimat war nunmehr Semlin am Mühlenberg.

Das frühere Vereinshaus aus Wellblech. Quelle: privat

Als erstes Vereinshaus wurde eine Wellblechbaracke über die Havel nach Semlin geflößt und dort an Land gebracht. Dort steht sie auch heute noch. Zwei Bootshäuser, ein Steg, eine schöne Badestelle und das rekonstruierte Mühlenhaus kamen im Laufe der Jahre hinzu. Heute präsentiert sich das Vereinsgelände als eine Perle am See, welche gern von vielen Wassersportlern und Wassertouristen aus nah und fern besucht wird.

Rathenower RWS tauft Vereinsboote

Zur Eröffnung der 100. Segelsaison hatte der Verein einiges vorbereitet. So wurde das Eingangsareal des Geländes mit Hilfe vieler Mitglieder neu gestaltet. Große Banner weisen den Wassersportler auf das besondere Jubiläum hin.

Die Mitglieder und Gäste wurden bei einem zünftigen Frühschoppen auf das Jubiläum und die neue Segelsaison eingestimmt. Musikalisch wurde die Veranstaltung vom sehr empfehlenswerten Kyritzer Shanty-Chor „De Goode Wind`s“ begleitet. Dieser hatte als musikalische Überraschung das Vereinslied des RWS von Walter Seeger „Die Havelpachanten“ im Gepäck, was mit überschwänglichem Applaus honoriert wurde.

Eröffnung der 100. Segelsaison des RWS 1922: Viele Wassersportler sind gekommen. Quelle: privat

Grußworte wurden vom zukünftigen Bürgermeister Jörg Zietemann, Wolfgang Gall vom Landkreis Havelland und von den benachbarten Segelvereinen überbracht. Nach einer Stärkung mit Gulasch aus der namensgleichen Kanone, welches nach übereinstimmender Meinung sehr gelungen war, ging es nahtlos zum nächsten Höhepunkt.

Rathenow: Segelsaison hat begonnen

Die Taufe von vier neuen Vereinsbooten für die Segeljugend stand an. Getauft wurden Boote der Klasse Laser. Anschließend folgte die offizielle Eröffnung der Segelsaison unter den Flaggenmasten der seeansässigen Segelvereine. Die Gelegenheit

Eröffnung der 100. Segelsaison des RWS 1922 mit Bootstaufen.. Quelle: privat

wurde genutzt, um langjährige und verdiente Vereinsmitglieder zu ehren.

Pünktlich zur Ausfahrt frischte der Wind auf und brachte die Boote zügig auf Kurs in Richtung Hohennauen, von dort zurück, weiter bis zum Leuenberg und dann wieder in die Heimathäfen. Bei einem gemeinsamen Kaffeetrinken und angeregten Gesprächen klang dieser erste schöne Segeltag des Jubiläumsjahres aus.

Mittsommerfeier und Rathenower Stadtfest

Weitere Höhepunkte werden folgen, so die Mittsommerfeier, als Höhepunkt das RWS-Sommerfest, das Blaue Band des Semliner Sees, der Umzug der Vereine beim Rathenower Stadtfest und die herbstliche Radtour.

Freunde, Segelinteressierte und Kinder, die das Segeln erlernen wollen, sind natürlich bei, aber auch außerhalb der Veranstaltungen gern gesehen. Treu dem Motto: „Segeln, im Verein am schönsten!“

