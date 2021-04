Saisoneröffnung im Rathenower Optikpark: Was man beachten muss

Rathenow

Vielleicht lassen sich die bösen Kräfte, die den Corona-Fluch übers Land gebracht haben, ja so besänftigen: Mit Engelsflügeln. Kathrin Fredrich, Geschäftsführerin des Rathenower Optikparks, hätte sicher nichts dagegen, wenn die beiden neuen Attraktionen auf dem Gelände am Schwedendamm diese Wirkung hätten.

Am Sonnabend wird die Saison im Optikpark eröffnet. Und zum zweiten Mal wirft Corona einen Schatten auf den Start. Immerhin kann – nachdem im vergangenen Jahr die Eröffnung wegen der Pandemie verschoben werden musste – der vor langem festgelegte Termin in diesem Jahr gehalten werden.

Kein kulturelles Programm

Allerdings wird die Eröffnung nicht viel gemein haben mit den geselligen Premieren früherer Jahre. Denn Geselligkeit ist momentan wegen des Infektionsgeschehen ein Tabu. „Wir werden am Sonnabend um 9 Uhr das Tor zum Park öffnen und das Gelände zur Erkundung freigeben“, sagt Kathrin Fredrich. „Mehr können wir uns nicht erlauben.“

Im Klartext bedeutet das den Verzicht auf jegliches Beiprogramm. Es wird keine Eröffnungsreden geben, keine kulturellen Darbietungen, keinen Orte, an denen man sich zusammensetzen kann, nichts dergleichen. „Wir sind angehalten, auf alles zu verzichten, was die Ansammlung von Menschen begünstigen könnte“, sagt die Geschäftsführerin.

Auch das Parkcafé, das Café Speicher und das Weiße Café bleiben aus diesem Grunde geschlossen. Immerhin können sich die Besucher im Park-Imbiss mit Snacks und Getränken versorgen und diese an einem ruhigen Plätzchen auf dem Gelände verzehren.

Kontaktdaten und Maskenpflicht

Dass die Regeln der aktuellen Eindämmungsverordnung auch im Optikpark befolgt werden müssen, versteht sich von selbst. Besucher müssen am Eingang ihre Kontaktdaten hinterlassen, Gruppenansammlungen sind untersagt, Mindestabstände sind einzuhalten und im Kassenbereich, am Imbiss, im Bereich des Hüpfkissens und auf den Flößen gilt Maskenpflicht. „Wir haben beantragt, dass die Masken auf den Wegen und im freien Gelände abgesetzt werden dürfen“, sagt Kathrin Fredrich. Eine Entscheidung stehe noch aus.

Die letzten von rund 17000 Stiefmütterchen kommen derzeit in den Boden. Quelle: Markus Kniebeler

Das alles mag sich nicht so verlockend anhören. Doch wer denkt, der Optikpark sei deshalb keinen Besuch wert, der irrt gewaltig. Denn die Stärken des Geländes trotzen jeder Pandemie: An kaum einem anderen Ort im Stadtgebiet kann man seine Zeit so ruhig und idyllisch verbringen, es ist ausreichend Platz da zum Lustwandeln, und Liebhaber von Blumen und Pflanzen kommen auf dem Gelände am Schwedendamm ohnehin auf ihre Kosten.

Engelsflügel aufgestellt

Und weil das Optikpark-Team im Winter alles andere als tatenlos war, werden selbst Menschen, die glauben, das Gelände wie ihre Westentasche zu kennen, beim Rundgang auf Neues stoßen. Und damit wären wir wieder bei den Engelsflügeln. Ein stählernes Paar der Schwingen steht seit dieser Woche am Rande des Stadtplatzes.

Die Skulptur ist ein echtes Unikat, gefertigt von Auszubildenden der Maschinen- und Apparatebau Produktions GmbH (MAP). Vor Wochen hatte Kathrin Fredrich im Gespräch mit MAP-Ausbildungsleiter Detlef Schulz den Wunsch nach einem solchen Flügelpaar geäußert, in dem Besucher posieren können.

Die Firma MAP hat ihre Spuren im Optikpark hinterlassen. Quelle: Markus Kniebeler

Nicht zum ersten Mal trommelte Schulz die Azubis Jannek Paul, Dustin Bertz und Pascal Schenk zusammen, um mit ihnen den Wunsch Fredrichs umzusetzen. Bereits vor einigen Wochen hatte das Trio ein stählernes Kräuterbeet gefertigt und im Optikpark aufgestellt.

Nun also die Engelsschwingen: „Wir sind froh, wenn wir Aufträge bekommen, bei denen Auszubildende ihre Fertigkeiten testen können“, so Schulz. Für die jungen Leute sei es ein besonderer Ansporn, zu wissen, dass ihr Werk nicht in irgendeiner Werkshalle verstaube, sondern von tausenden Besuchern gesehen werde.

Geschäftsführerin Kathrin Fredrich posiert in den von Alexander Dergunov gemalten Schwingen. Quelle: Markus Kniebeler

Damit nicht genug der beflügelnden Attraktionen. Auf der Marktmeile erwartet die Besucher ein von Alexander Dergunov gemaltes Paar von Engelsschwingen. Wenn das kein gutes Zeichen ist.

Von Markus Kniebeler