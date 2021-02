Saisonplanung steht: Volles Programm im Rathenower Optikpark

Rathenow

Eine Saison wie die vergangene möchte Kathrin Fredrich nicht noch einmal erleben. Die Geschäftsführerin des Rathenower Optikparks kam, was das Umplanen anging, kaum noch hinterher. Wegen der Corona-Pandemie mussten Veranstaltungen abgesagt, Termine verschoben, Planungen über den Haufen geworfen werden. „Das war ein extrem anstrengendes Jahr“, sagt Fredrich.

Wie groß die Chance ist, dass die kommende Saison komplett ohne Probleme verläuft, kann derzeit niemand sagen. „Dazu ist die Corona-Lage noch zu unsicher“, sagt die Optikpark-Chefin. „Trotzdem haben wir die Saison geplant wie immer. Wenn alles klappt, werden die Besucher jede Menge erleben können.“

Anzeige

Angelo Kelly wird am 24. Juli im Optikpark auftreten. Quelle: MAZ

Das sind zum einen die großen Konzerte, die im vergangenen Jahr allesamt ins Wasser gefallen sind und nun nachgeholt werden. Am 19. Juni wird die Rammstein-Coverband „Stahlzeit“ den Mühlenhof beschallen. Angelo Kelly tritt am 24. Juli auf. Und die Schottische Musikparade ist für den 28. August angesetzt. „Alle für diese Konzerte gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit“, sagt Marketing-Chefin Katja Brunow.

Wenn die vergangene Saison etwas Gutes hatte, dann ist es die Erkenntnis, dass der Optikpark auch unter Corona-Einschränkungen funktioniert. Auf der weitläufigen Anlage fällt das Distanzhalten überhaupt nicht schwer, selbst bei Veranstaltungen müssen sich die Zuschauer nicht auf die Pelle rücken.

Leuchtende Picknickabende

Die Picknickabende etwa, bei denen Besucher sich ein Plätzchen suchen, um Lichtinstallationen zu bewundern und dabei ein Gläschen zu trinken, erfüllen alle Kriterien, die von Corona diktiert werden. Und weil die Premiere im vergangenen Jahr so erfolgreich war, wird es vom 15. bis zum 22. August wieder leuchtende Picknickabende geben.

Auch das Musikfestival „DisTanz um den Teich“, welches das Abstandsgebot bereits im Titel trägt, wird es in diesem Jahr wieder geben (25./26. Juni). Und Optikpark-Evergreens wie die Stadtfest-Eröffnung (3. September) und die „Serenade unterm Sternenhimmel“ (14. August), die im vergangenen Jahr gestrichen werden mussten, stehen selbstverständlich wieder im Veranstaltungskalender.

Mit „DisTanz um den Teich“: Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr gibt es im Juni eine Neuauflage des Musikfestivals. Quelle: Uwe Hoffmann

Gute Tradition ist es, dass die kleinen Besucher im Optikpark auf ihre Kosten kommen. Das erste Juni-Wochenende (5./6. Juni) gehört ihnen. Dann gibt es beim Kindertagsfestival jede Menge zu erleben. Ebenso wie beim Herbstfest für Kids, das am 9./10. Juni stattfindet. Und dass in den Sommerferien (24. Juni bis 8. August) ein spezielles Programm für die Daheimgebliebenen geboten wird, muss man eigentlich nicht mehr erwähnen.

Programm auf der Homepage

Es ist noch einiges mehr geplant. Wer einen Überblick über das Saisonprogramm erhalten will, der werfe einen Blick auf die Internetseite des Parks (www.optikpark-rathenow.de), die ständig aktualisiert wird.

Außerdem liegen 40.000 druckfrische Flyer zur Verteilung bereit. Sie gehen in den kommenden Wochen vor allem an die touristischen Anbieter – Fremdenverkehrsbüros, Hotels, Pensionen, Rad- und Bootsverleihe, Hofläden etc. – die sie wiederum an die Gäste verteilen.

Mitte Oktober steht ein „Herbstfest für Kids“ auf dem Programm. Quelle: Uwe Hoffmann

„Normalerweise hätten wir die erste Charge auf der Grünen Woche in Berlin unters Volk gebracht“, sagt Katja Brunow. Weil auch die Messe der Pandemie zum Opfer fiel, werde man die Flyer jetzt selber verteilen oder per Post zustellen.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir hoffen, dass wir beim Programm so wenig Abstriche wie möglich machen müssen“, sagt Kathrin Fredrich. Bis zur Saisoneröffnung am 17. April habe sich die Lage ja womöglich beruhigt.

Und wenn es so läuft wie im vergangenen Sommer, dann muss sich das Führungsteam des Optikparks keine Sorgen machten. Trotz – oder vielleicht sogar wegen Corona – kamen mehr Gäste auf die Anlage am Schwedendamm als erwartet. „Viele Menschen, die üblicherweise ihren Urlaub in der Ferne verbringen, haben entdeckt, wie schön es im Havelland ist“, sagt Kathrin Fredrich. „Ich hätte nichts dagegen, wenn sich dieser Trend fortsetzt.“

Von Markus Kniebeler