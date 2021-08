Rathenow

Saskia Klee ist 23 Jahre alt und hat ihren Arbeitsplatz auf den Dächern des Havellandes. Als Dachdeckerin ist sie in Brandenburg wohl die einzige Frau, die in diesem von Männern dominierten Berufszweig in den letzten Jahren eine Ausbildung gemacht hat.

Trotz körperlich schwerer Arbeit steht Saskia Klee in ihrem Beruf ihre Frau. Saskia Klee ist in Bamme aufgewachsen wohnt in Rathenow. Während ihrer Schulzeit in der Bürgelschule in Rathenow entdeckte sie ihre kreative künstlerische Ader und fing an zu Malen. Mit 17 Jahren hatte Saskia Klee ihre eigene Ausstellung im Kulturzentrum in Rathenow. Nach dem Abschluss ihres Abiturs stand sie vor der Wahl, ein Studium anzufangen oder eine Ausbildung zu machen.

„Ich wollte nicht noch mehr Jahre auf der Schulbank verbringen, um vielleicht Kunst zu studieren. Ich entschied mich, etwas Handwerkliches zu machen. Meine Mutter gab mir einige Adressen von Handwerksbetrieben, um dort ein Praktikum zu machen. Ich habe mich dann für ein Praktikum bei der Firma K & A Dachbau GmbH entschieden. Dort machte ich ein erstes dreitägiges Praktikum, um mich über den Beruf des Dachdeckers zu informieren“, erzählt Saskia Klee.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Nach dem Praktikum konnte ich mir vorstellen, eine Ausbildung als Dachdeckerin zu machen. So folgte ein zweites Praktikum von einer Woche. Dann stand für mich fest, dass ich bei der Firma K & A Dachbau GmbH in Bamme eine Ausbildung machen würde. Auch wenn der Beruf der Dachdeckerin für Außenstehende etwas ungewöhnlich erscheint, hat mich meine Mutter immer unterstützt. Mein Vater war da etwas skeptischer, hat aber gesagt, ,wenn du es wirklich möchtest, dann mache es’“, so Saskia Klee weiter.

Auch die Arbeitskollegen von Saskia Klee waren am Anfang etwas skeptisch, ob das junge Mädchen die körperlich schweren Arbeiten lange durchhalten wird. Bald hatten sie aber gemerkt, wie ernst sie ihre Ausbildung nahm, und unterstützten sie. Die Ausbildung meisterte Saskia Klee mit viel Fleiß. „Die theoretische Ausbildung fiel mir sehr leicht. Die Praxis hat mir so einiges abverlangt. Letztendlich habe ich meine Ausbildung abgeschlossen“, so Saskia Klee.

Ob Saskia Klee Angst vor Höhe hat, verneint die junge Dachdeckerin. „Man muss natürlich vorsichtig sein. Schließlich hantiert man mit schweren Arbeitsmaterialien in luftiger Höhe herum. Mein höchster Arbeitsplatz war auf einer Baustelle in Berlin. Das war über 20 Meter hoch“, erzählt Saskia Klee.

Auch um kapuute Dächer kümmert sich Dachdeckerin Sakia Klee. Quelle: Fotolia

Als Dachdeckerin muss man viele Dacharten decken. „Wir decken hauptsächlich Hartdächer mit Ton gebrannten Dachziegeln oder Platten aus Naturstein wie Sandstein, Gneis, Schiefer. Es gibt aber auch weich gedeckte Dächer wie das Reetdach. Damit haben wir nichts zu tun. Dafür braucht man eine spezielle Zusatzausbildung. Reetdächer findet man hier auch so gut wie gar nicht. Die sind mehr im nördlichen Deutschland zu finden“, so Saskia Klee.

Auch lange Arbeitszeiten sind es, die neben der körperlichen Anstrengung ihre Freundinnen davon abhalten würde, einen Beruf im Handwerk zu ergreifen. „Mein Arbeitstag beginnt um 5.30 Uhr mit der Abfahrt zur Baustelle. Zwischen 17 und 18 Uhr ist man erst wieder zu Hause. Das kann aber auch mal später werden, wenn ein Dach unbedingt fertig werden muss, weil vielleicht Regenwetter droht. Dann muss das Dach fertig gedeckt werden“, so Saskia Klee.

Trotzdem gibt es immer mehr junge Mädchen, die sich für einen von Männern dominierten Handwerksberuf entscheiden. So ist es auch nicht verwunderlich, dass eine Frau Brandenburgs Obermeisterin im männerdominierten Dachdeckerhandwerk ist: Seit dem 29. Juli ist das die Diplom-Ingenieurin Susann Mai.

Was die Zukunft für Saskia Klee bereit hält, ist noch offen. „Ich werde erst einmal den Beruf weiter ausüben. Wie es in der Zukunft weitergeht, weiß ich noch nicht. Vielleicht mache ich irgendwann meinen Dachdeckermeister. Aber das hat noch Zeit“, erzählt Saskia Klee.

Auf jeden Fall ist Saskia Klee ein mutiges Beispiel für junge Frauen, die sich ebenfalls mit dem Gedanken tragen, einen Beruf im Handwerk ergreifen zu wollen.

Egal ob Dachdecker, Maurer, Tischler oder Zimmermann: Auch wenn ihnen manchmal mit Skepsis begegnet wird, steht den jungen Frauen die Tür in die Berufswelt dieser Berufe weit offen. Saskia Klee hat sich unter den männlichen Kollegen durchgesetzt und wird von ihnen als Dachdeckerkollegin anerkannt.

Von Jürgen Ohlwein