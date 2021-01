Rathenow

Eine Mitarbeiterin einer öffentlichen Einrichtung in der Rathenower Innenstadt meldete sich am Montagvormittag bei der Polizei. Unbekannte hatten in den letzten Tagen des Jahres eine Fensterscheibe des Gebäudes beschädigt.

Hierbei wurde die Verglasung aber nicht komplett zerstört, so dass keine Personen in die Räumlichkeiten eindringen konnten. Polizisten suchten nach Spuren und nahmen Strafanzeige auf. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf ungefähr 500 Euro.

Von MAZ