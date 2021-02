Schnee und Frost: Eine Wohltat für den Rathenower Stadtwald

Rathenow

Der Schnee, der seit Tagen das Westhavelland bedeckt, mag Autofahrer und Bahnpendler zur Verzweiflung bringen. Für den Stadtforst Rathenow ist er dagegen eine echte Wohltat. „Was Besseres kann dem Wald derzeit nicht passieren“, sagt Stadtförster Thomas Querfurth.

Wenn Querfurth über den Wald redet, dann hört sich das an, als würde ein Arzt über einen Patienten Bericht erstatten. Und so falsch ist dieser Eindruck nicht. Denn dem Stadtwald geht es so schlecht wie seit Langem nicht. Drei extrem trockene Jahre haben Kiefer, Fichte und Co. zugesetzt. Wassermangel, Vitalitätsverlust, Schädlingsbefall – diese Belastung überleben viele Bäume nicht.

Bei dem Holz, das im vergangenen Jahr im Stadtwald geschlagen wurde, handelt es sich ausschließlich um Notfällungen. Quelle: Markus Kniebeler

Im vergangenen Jahr haben Querfurth und seine Mitarbeiter so viele Notfällungen getätigt wie selten zuvor. Zuletzt wurde Ende des vergangenen Jahres ein 1,7 Hektar großer Fichtenschlag gefällt, der den Trockenstress nicht überstanden hatte. Wirtschaftlich ist der Verkauf des minderwertigen Holzes nicht. Aber die geschwächten Bäume müssen weg, um das Übergreifen der Schädlinge auf den gesunden Bestand zu unterbinden.

Ob der Patient, um im Bild zu bleiben, gerettet werden kann, darauf hat der Stadtförster keine Antwort. Was er weiß, ist, dass weitere trockene Jahre die Situation dramatisch verschlimmern werden. „Es ist ganz einfach“, sagt er. „Ohne Wasser überlebt der stärkste Baum nicht.“

Dringend benötigte Ruhepause

Immerhin beschert der Wintereinbruch dem Wald jetzt eine Pause, die er dringend benötigt hat. „Durch den Dauerfrost kommen die Bäume endlich mal zur Ruhe“, sagt Querfurth. „Und können Kraft tanken für die im kommenden Frühjahr beginnende Vegetationsperiode.“

Diese zum Vegetationszyklus gehörende Ruhe war dem Wald in den vergangenen Wintern häufig nicht vergönnt. Frühlingshafte Temperaturen in den dunklen Monaten rissen die Bäume immer wieder aus dem Sparmodus, in den sie in der kalten Jahreszeit normalerweise versetzt sind. Zu Beginn der eigentlichen Vegetationszeit waren sie dann durch die winterliche Aktivität bereits geschwächt. Und wenn dann auch noch der dringend benötigte Niederschlag im Frühjahr ausblieb, war der harte Existenzkampf bereits vorprogrammiert.

Feuchtigkeit bleibt im Boden

Die winterliche Witterung hat nach Auskunft Querfurths noch weitere Vorteile für den Stadtwald. Die geschlossene Schneedecke unterbinde die natürliche Verdunstung und verhindere eine weitere Austrocknung des Bodens. Zwar sei diese Verdunstung in der kalten Jahreszeit nicht so gravierend wie im Frühjahr und im Sommer. Aber man müsse dankbar sein für jeden Tropfen Wasser, der jetzt im Boden bleibe.

Und wenn der Schnee irgendwann schmilzt, wird der Waldboden gleichmäßig durchfeuchtet. Zwar müsste die Schneedecke nach Meinung des Stadtförster noch um einiges stärker sein, damit bei der Schmelze Wasser auch in die tieferen Schichten gelange. Aber besser als nichts sei die derzeitige Situation allemal.

Hoffnung auf Dezimierung der Schädlinge

Es gibt außerdem die Hoffnung, dass der Dauerfrost sich positiv auf das Schädlingsproblem auswirken könnte. Zumindest jene Arten, die ihre Eier in den Borken platzieren, könnten durch die anhaltende Kälte dezimiert werden.

Kurzum: Der harte Winter kommt zur rechten Zeit, um dem Wald die dringend benötigte Verschnaufpause zu verschaffen. Was nicht heißt, dass die Forstmitarbeiter ihre Tage tatenlos zu Hause verbringen. Zu tun gibt es genug. Nach den Notfällungen Ende des vergangenen Jahres wird derzeit Brennholz gemacht. Und wegen der Kälte steigt der Bedarf täglich.

Wegen der Kälte steigt die Nachfrage nach Brennholz: Dirk Szpitalny, Mitarbeiter der Stadtförsterei Rathenow, kümmert sich um Nachschub. Quelle: Markus Kniebeler

Um eine ungewöhnliche Aufgabe kümmert sich Querfurth dieser Tage selber. Er hat ein Spurgerät reaktiviert, mit dem man Langlauf-Loipen in den Schnee ziehen kann. „Langlauf im Havelland?“, mag mancher sich fragen. „Fährt hier jemand Ski?“ Und ob. Regelmäßig sieht man Wintersportler am Forsthaus vorbeigleiten. Und wenn es passt, schnallt der Stadtförster auch selber mal die Langlauf-Ski an.

