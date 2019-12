Schollschüler arbeiten mit Mikroskopen

Rathenow

Mädchen und Jungen aus der Klasse 6b der Rathenower Grundschule Geschwister Scholl haben vor wenigen Tagen im Optik-Industrie-Museum des Kulturzentrums erlebt, wie kleine Dinge durch ein Mikroskop betrachtet plötzlich riesengroß werden können. In einem bereits vorbereiteten Mikroskopierzimmer, so berichtet ihre Lehrerin M. Lill, haben sie zunächst darüber berichtet, wie sie in der Schule mit Mikroskopen umgegangen sind.

Viele Präparate lagen bereit. Quelle: Sylvia Wetzel

Angesichts der ausgelegten Präparate hätten sie sofort den Drang verspürt, diese unter dem Mikroskop zu betrachten. Dabei waren Salzkristalle, Libellenflügel, Fenchelsamen, Moorsflechten und viele andere Dinge mehr. Der Einblick in die „Welt des Klitzekleinen“, berichtet die Lehrerin, habe die Kinder in Staunen versetzt.

Mit hundertfacher Vergrößerung sehe die Welt ganz anders aus, habe eine Schülerin festgestellt. Begeistert habe ein Junge erwidert, ein Fussel von seinem Pullover hätte auch ein Monster sein können. Die Widerhaken am Bein einer Heuschrecke hätte er ohne das Mikroskop niemals entdeckt.

Sorgsam auf den Objektträger gebracht. Quelle: Sylvia Wetzel

Das Gerät, mit dem die Schüler gearbeitet haben, sei das Kleinmikroskop KMC gewesen, erklärt Sylvia Wetzel vom Kulturzentrum. Es sei ein leichtes, einfach zu bedienendes, transportables Durchlichtmikroskop, entwickelt und hergestellt 1963 in den Rathenower Optischen erken (ROW). Das KMC sei über Jahrzehnte hinweg das Schulmikroskop der DDR gewesen und auch heute noch eines der am meisten verbreiteten Mikroskope in Deutschland.

Ganz besonders spannend war das Mikroskopieren für die Kinder, weil ein Kamerateam des RBB mit dabei war. Der Beitrag soll gezeigt werden in der Sendung „ Brandenburg aktuell“ am 29. Dezember ab 19.30 Uhr.

Von Bernd Geske