Am Freitag lud der Verein Aktiv e.V. zu einem Tag der offenen Tür in seine Vereinsräume am Schleusenplatz 4, über der Stadtbibliothek ein. Neben vielen Gratulanten, darunter Bürgermeister Ronald Seeger, kamen auch fünf Frauen aus Somalia mit ihren Kindern, die in Rathenow leben.