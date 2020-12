Schornsteinbrand im Rathenower Marderweg 

Rathenow

Zu einem Schornsteinbrand wurden am Sonntagnachmittag Rathenower Feuerwehrleute in den Marderweg gerufen. Gegen 22.45 Uhr war der Alarm ausgelöst worden. Doch als die Einsatzkräfte wenig später an dem Haus eintrafen, war das Feuer bereits erloschen.

Wie bei derartigen Bränden üblich, hatten sich an den Innenwänden des Schornsteins abgelagerte Rußpartikel entzündet. Anfangs sei nach Auskunft des Hausbewohners eine Stichflamme aus dem Schornstein geschossen, berichtet Einsatzleiter Oliver Lienig. Das Feuer sei dann aber schnell von selbst ausgegangen.

Rund 20 Rathenower Feuerwehrleute waren im Einsatz. Quelle: Markus Kniebeler

Dennoch kontrollierten die Feuerwehrleute den Schornstein von der Drehleiter aus. Unter anderem kam eine Wärmekamera zum Einsatz, um Hitzenester ausfindig zu machen. Außerdem reinigte ein Schornsteinfeger, nachdem sich der Brandherd abgekühlt hatte, den Schlot.

Lienig sagte, in solchen Fällen sei es wichtig, die Sauerstoffzufuhr im Schornstein zu stoppen. Und zu prüfen, ob Rauch aus dem Mauerwerk in die Innenräume drücke. Auf keinen Fall solle man versuchen, den Brand mit Wasser zu löschen, weil es dann zu lebensgefährlichen Verpuffungen kommen könne.

Von Markus Kniebeler