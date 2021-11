Schreckmoment in Rathenow: Kind turnt auf Fensterbrett herum

Rathenow

Der Schreck war groß, doch am Ende ist ein Einsatz der Rathenower Feuerwehr am Sonnabend glimpflich verlaufen. Um 16.19 Uhr waren die Rettungskräfte in die Puschkinstraße gerufen worden. Eine Person sei aus der Höhe zu retten, so der Alarmierungsbefehl.

Ein Passant hatte nach Auskunft von Einsatzleiter Oliver Lienig beobachtet, wie ein Kind auf dem Fensterbrett einer Wohnung im ersten Obergeschoss saß und mit den Beinen baumelte. Ein weiteres Kind turnte auf dem Balkon herum.

Glücklicherweise lief der Einsatz in der Puschkinstraße glimpflich ab. Quelle: Kay Harzmann

Als die Einsatzkräfte der Rathenower Feuerwehr am Mehrfamilienhaus in der Puschkinstraße eintrafen, war die Gefahr aber bereits gebannt. Die Mutter der Kinder hatte das Treiben bemerkt und ihre Zöglinge ins Inner der Wohnung geholt.

„Das hätte ein schlimmes Ende nehmen können“, sagte der Rathenower Ortswehrführer. Denn auch aus dieser Höhe sei ein Sturz lebensgefährlich.

Warum die Kinder sich in Gefahr begaben, ist noch nicht geklärt. Möglicherweise genügte ein Moment der Unaufmerksamkeit seitens der Mutter, um die Situation entstehen zu lassen.

Sicherheitsschlösser sinnvoll

Oliver Lienig verwies in diesem Zusammenhang auf Sicherheitsschlösser, mit denen Fenster und Balkontüren gegen ungewolltes Öffnen durch Kinder geschützt werden können. Diese Schutzvorrichtungen seien relativ einfach zu installieren und seien auch bei angekipptem Fenster wirksam.

Die Möglichkeit, dass Kinder auf eigene Faust die Welt erkunden und sich dabei in Gefahr begeben, sei nicht zu unterschätzen, so der Ortswehrführer. „Manchmal reicht es, wenn die Eltern nur wenige Sekunden abgelenkt sind.“ Deshalb sei es sinnvoll, Türen und Fenster zu sichern.

Von Markus Kniebeler